Středoevropská rallye po 3. dnu: Ogier boural, Rovanperä jede pro výhru
Novým lídrem Středoevropské rallye je Fin Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1). Na začátku soboty se posunul na první místo ve dvanáctém podniku letošního mistrovství světa v automobilových soutěžích. Jeho týmový kolega Francouz Sébastien Ogier, který vedl soutěž od začátku, totiž během dopoledne havaroval.
V sobotu byly na programu tři rychlostní zkoušky, každá se jela dvakrát, tedy v součtu šest. Čtyři se odehrávaly v okolí Klatov, další dvě se jely na německém území. Třetí den měřily erzety dohromady 103,64 kilometrů.
Ogier nemohl zatočit
Třetí den soutěže začal velkým očekáváním souboje Ogiera, který vedl o 0,6 sekundy před Rovanperou. Finský pilot vyhrál první sobotní erzetu a posunul se na první místo s náskokem 0,7 sekundy. Pak však přišla RZ10, která zásadním způsobem ovlivnila nejenom průběh Středoevropské rallye. Může mít také zásadní vliv na vývoj světového šampionátu především v boji o titul mistra světa. Na osmnáctém kilometru erzety dlouhé 21,95 kilometru havaroval Ogier, který se v rychlé pravé zatáčce na vytočenou pětku dostal do příkopu. Po nárazu urazil levé přední kolo a přetočil se do protisměru.
Pro server DirtFish francouzský pilot uvedl: „Bohužel jsme dostali defekt vpředu vlevo a ve stejnou dobu nefungoval systém, takže jsme nedostali informaci na palubní desku. Zatáčka byla opravdu rychlá, vjel jsem do ní a auto jelo rovně, nemohl jsem zatočit.” Na otázku, kde mohl dostat defekt, Ogier ještě dodal: „V žádné zatáčce jsem nic necítil, ale pár set metrů předtím byl velký skok, takže to možná způsobila komprese při přistání. Máme ovšem za sebou spoustu skoků, takže by se to v tomto případě stát nemělo. Takže nevím a asi to ani nebudeme vědět přesně, co se stalo, protože nemáme žádné informace ze senzoru.”
Kdo si urve stříbro
Rovanperä tak dostal obrovskou šanci na třetí vítězství v sezoně a nemá důvod přehnaně riskovat. „Pro Seba je to samozřejmě škoda. Doufám, že Seb i Vincent jsou v pořádku, vypadalo to, že to byla velká rána. Teď se jen snažíme soustředit na udržení dobré vedení. V současných složitých podmínkách je lepší udržet si vlastní tempo a nedělat žádné chyby,” komentoval Fin vzniklou situaci.
Po odstoupení Ogiera se pozornost přesunula na souboj o zbylá dvě místa na stupních vítězů za Rovanperou. Japonec Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) sice vyhrál RZ11, ale v předchozích zkouškách nabral osmnáct sekund ztráty na své soupeře. A tak se o sekundy přetahovali loňský vítěz Estonec Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) a Velšan Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), kterému se po havárii Ogiera otevřela velká šance získat výrazný náskok v čele šampionátu.
Hned na začátku odpoledne se dostal na druhé místo Tänak a postupně navýšil svůj náskok nad nejbližším soupeřem na současných 8,4 sekundy. „Myslím, že vzhledem k tomu, kde se nacházíme, jsme měli docela dobrý den. Až na to listí na silnicích to nebylo s přilnavostí tak hrozné. Odpoledne jsme slyšeli z převodovky nějaké divné zvuky, ale nakonec to nebylo tak napínavé,” zhodnotil situaci Tänak.
Pokud bychom brali současnou situaci v pořadí šampionátu, bylo by pořadí následující - 1. Evans 239 bodů; 2. Rovanperä 228, 3. Ogier 224. Ve hře jsou ovšem ještě body za nedělní etapu a také za závěrečnou Power Stage. „Nejsem moc spokojený, mohlo to být mnohem lepší. Některé úseky byly dobré, v jiných složitých úsecích jsem byl až moc opatrný. Možná to chtělo více riskovat. Zkusili jsme nějaké změny, abychom něco vylepšili, ale to věci ještě zhoršilo,” uvedl Evans.
Černému a Marešovi se daří
Sobota se vydařila dvěma nejrychlejším českým jezdcům. Na jedenáctém místě celkového pořadí figuruje Jan Černý (Škoda Fabia RS Rally2) a jen o jednu příčku za ním je Filip Mareš (Toyota GR Yaris Rally2). V hodnocení kategorie WRC2 jsou na druhém a třetím místě!
“Pozice je dobrá, ale kluci za námi jsou velmi rychlí. Musím jet rychleji a užít si soutěž. Na některých místech byla silnice hodně špinavá a některé blátivé zatáčky byly doslova šílené. Těsně před startem předposlední erzety jsem se rozhodl přezut na hladké pneumatiky a byla to dobrá volba,” uvedl Černý. Mareš měl v pátek odpoledne smůlu, když musel měnit pneumatiku na rychlostní zkoušce. V sobotu si o tři příčky polepšil. „Pocit byl odpoledne mnohem lepší než ráno, ale na mnoha místech se můžu zlepšit. Jen jsem si nebyl občas jistý, zda byl výběr pneumatik správný,” komentoval situaci Mareš.
Průběžné pořadí (po RZ14 z RZ18):
1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 1:56:14,7; 2. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +36,3; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +44,7; 4. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +58,3; 5. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +1:37,8; 6. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:59,0; 7. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +2:30,9; 8. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +4:39,4; 9. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +6:32,5 (1. v kategorii WRC2); 10. L. Rossel, Meroiret (Fr./Citroën C3 Rally2) +7:49,6; 11. Černý, Krajča (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +8:26,1; 12. Mareš, Bucha (ČR/Toyota GR Yaris Rally2) +9:06,0; 13. Geipel, Lerchová (Něm./Škoda Fabia RS Rally2) +10:55,6; 14. Daprá, Guglielmetti (It./Škoda Fabia RS Rally2) +11:17,5; 15. Riuloba, Velo (Šp./Citroën C3 Rally2) +12:16,6; 16. Türkkan, Alabyrak (Tur./Ford Fiesta Rally3) +13:32,6; 17. Gil, Brikic (Aus./Ford Fiesta Rally3) +14:09,0; 18. Johansson, Grönvall (Švéd./Ford Fista Rally3) +14:10,7; 19. Cachón, Rozada (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +17:25,4; 20. Kazaz, Silvestre (Tur., Fr./Ford Fiesta Rally3) +17:30,4; ... 37. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +41:59,9; 39. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +49:45,9. Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající program Středoevropské rallye
Neděle 19.10. - 8.25 RZ15 (12,37 km), 10.05 RZ16 (26,52 km), 11.10 RZ17 (12,37 km), 13.10 RZ18 (26,52 km). Etapa celkem 77,78 km.