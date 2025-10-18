Elektrická řada 3 nabídne potěšení z řízení, slibuje BMW
Dojezd přes 800 km, nabíjení až 400 kW, a hlavně, skutečně „řidičské“ jízdní vlastnosti – tak má vypadat elektrické BMW řady 3. Na trhu se má objevit už příští rok. Spalovací verze tím nezanikne.
Jako první z Neue Klasse, nové řady elektromobilů BMW, se odhalil model iX3. Rýsuje se však jeho sourozenec – elektrická řada 3. Ta má využívat stejnou platformu, označenou Gen6, a má se odhalit v roce 2026. Proč až tak pozdě, když podobně velké čtyřdveřové kupé i4 je na trhu už od roku 2021? Podle britského magazínu Autocar automobilka čekala, až bude technika elektropohonu dostatečně blízko té ve spalovacích autech.
Před konkurenty nebude mít velký náskok – elektrický Mercedes-Benz třídy C má přijít ve stejný rok a Audi pilně pracuje na A4 e-tron. Také ale bude soupeřit s už zavedenou Teslou Model 3 či čínskými prémiovkami Xpeng a Denza.
K mání má být několik výkonových provedení s tím, že jako první se světu ukáže verze 50 xDrive. Ta by měla mít stejný výkon jako iX3, což znamená 470 koní (346 kW) a 650 Nm a pravděpodobně 108kWh baterie s nikl-mangan-kobaltovým složením. Baterie bude mít napětí 800 V a nabíjecí výkon až 400 kW; dojezd vozu má být 800 km.
K dalším variantám v nabídce bude patřit jak ostrá M3, tak s největší pravděpodobností i slabší varianty s jednou hnací nápravou. Automobilka zatím celé portfolio neprozradila, šéfdesignér Adrian van Hoodydonk už potvrdil verzi Touring.
Zmíněná elektrická M3 má přijít na svět v roce 2028 se čtyřmi motory, což by z ní mohlo učinit nejvýkonnější M vůbec. Na to by musela překonat 727 koní současné plug-in hybridní M5 a to by znamenalo skok nejméně o 177 koní oproti nejvýkonnější současné M3, tedy 550k verzi CS. Šéf divize M Frank van Meel už potvrdil, že to nebude „jen“ silnější i3, nýbrž bude mít speciální baterii i komponenty pohonu.
Stejný u i3 i elektrické M3 však bude elektronický systém „Heart of Joy“, který integruje veškeré ovládání související s řidičskými zážitky. Má nabízet rychlejší a intuitivnější reakce auta na povely řidiče. Také integruje brzdění třecími brzdami a rekuperační brzdění tak, aby nabídl co nejlepší brzdný výkon. Automobilka tvrdí, že z 98 % je možné brzdit rekuperací.
Interiér nabídne nový systém Panoramic iDrive, který se představil už v iX3. Má se skládat z dlouhého tenkého head-up displeje, promítaného na čelní sklo, a velké dotykové obrazovky uprostřed, lehce natočené na řidiče. Automobilka tvrdí, že takto se řidič dozví klíčová data blíž svému pohledu na silnici.
Řada 3 se však nestane výhradně elektromobilem – bude mít i spalovací sestru s obdobným designem, ovšem na jiné technice. Stejně jako dosud bude stát na platformě CLAR, což znamená řadové šesti- a čtyřválce pod přední kapotou. Jaká bude jejich nabídka, však je zatím ve hvězdách, stejně jako datum premiéry. Současná řada 3 gen. G20/G21 se prodává od r. 2019.
zdroj: Autocar | foto, video: BMW