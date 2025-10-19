Středoevropská rallye v cíli: Rovanperä vyhrál, potlesk pro Čechy
Vítězem Středoevropské rallye se stal Fin Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1). Po dvanáctém podniku letošního mistrovství světa v automobilových soutěžích vede šampionát jeho týmový kolega Elfyn Evans. Titul mistrů světa značek získala Toyota.
V neděli absolvovali účastníci soutěže závěrečné čtyři rychlostní zkoušky v celkové délce 77,78 kilometrů. Součástí programu byla nejdelší erzeta soutěže dlouhá 26,52 kilometrů. Jela se jako RZ16 i závěrečná Power Stage, ve které získalo pět nejrychlejších jezdců od pěti do jednoho bonusového bodu.
Potlesk Černému a Marešovi
Skvěle si vedli čeští jezdci Jan Černý (Škoda Fabia RS Rally2) a Filip Mareš (Toyota GR Yaris Rally2), kteří dokázali dokonce bodovat v absolutním pořadí a obsadili první dvě místa v hodnocení kategorie WRC2! Před startem avizoval Černý, že by rád udělal radost divákům, Mareš chtěl být lepší než minulý rok. Oba čeští jezdci dodrželi svá předsevzetí naprosto skvěle. Během všech rychlostních zkoušek neudělal ani jeden žádnou závažnějšín chybu, pouze Mareš musel měnit v pátek odpoledne na erzetě pneumatiku po defektu.
„Mohlo to pro nás být lepší než druhé místo, ale i přes defekt je to opravdu pěkný výsledek a musím poděkovat celému týmu a všem sponzorům. Rallye jsme si užili a bylo fajn být opět součástí rodiny WRC. Udělám vše pro to, abych byl příští rok na startu WRC2,” řekl v cíli Mareš, který byl absolutně desátý, druhý ve WRC2. Jeho krajan Černý, jenž skončil o příčku výše přidal své hodnocení: „Je to šílené. Po Finské rallye jsem byl na dně s ohledem na svou hlavu, rozpočet, se vším a teď jsem vítěz. Velké díky patří mému otci, který mě celý život podporoval, Ondřejovi, všem mým partnerům a Brynda Racing za skvělé auto. Musím říct, že Škoda Fabia je nejlepší auto a doufám, že s tímto skvělým vozem zvládnu další rallye.“
Bouračka na hraničním mostě
Závěrečný den nezačal šťastně pro stále ještě úřadujícího mistra světa Thierryho Neuvilla (Hyundai i20 N Rally1), který trefil balík slámy hrániční most, přes který se jezdí z Německa do Rakouska. Vůz zůstal stát napříč silnicí a rychlostní zkouška byla zrušena. Dotyčná zatáčka byla dlouhá levá, kopírovala živý plot domu na břehu řeky v místě, které by někteří mohli označit za docela příhodně pojmenovanou vesnici Fuchsödt. Zatáčka s konstantním poloměrem vedla silnici na most přes řeku Osterbach, do Rakouska a v pravém úhlu. Jak Neuville přiznal, rychlost byla příliš vysoká a na most se nedostal. Na silnici nebyly žádné stopy po smyku, což naznačovalo, že neměl čas prudce zabrzdit. Přestože byla zima a teploty se v místě nehody pohybovaly kolem čtyř stupňů, na silnici nebyl ani náznak námrazy.
„Myslím, že rychlost byla příliš vysoká. Auto bylo nedotáčivé a zatáčka se stáčela víc, než jsem čekal,” popsal situaci Neuville. Z místa nehody odjel do servisní zóny v Pasově. Jeho navigátor Martin Wydaeghe byl převezen helikoptérou do nemocnice, protože si stěžoval na bolesti zad. Vyšetření však neodhalilo žádný problém a Belgičan se mohl vrátit k týmu.
Ogier minimalizoval škody
Již při návratu do servisní zóny v sobotu večer připustil lídr průběžného pořadí Rovanperä, že jeho situace nebude v neděli snadná. “Na vedení tolik nezáleží, bude to v neděli nový sprint. Séb (Ogier) do toho půjde v podstatě s plným rizikem, nemá co ztratit, bude mít dobrou pozici na trati. Bude těžké ho porazit,” prohlásil finský pilot.
Jeho slova potvrdil průběh nedělních erzet. Po zrušené RZ17 vyhrál Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) všechny tři rychlostní zkoušky a šel tvrdě za ziskem, co nejvyššího počtu zbývajících bodů poté, co musel v sobotu dopoledne odstoupit. Na RZ10 havaroval ve vysoké rychlosti poté, co měl defekt na levém předním kole. Podle bodového systému se klasifikace uzavírá po sobotních zkouškách s podmínkou, že jezdci dojedou v neděli do cíle. K tomu se přidává samostatné hodnocení za nedělní erzety plus body za závěrečnu Power Stage.
Ogier získal za neděli maximální počet bodů. Bodově tak dorovnal Rovanperu a oba ztrácejí třináct bodů na lídra šampionátu Evanse. “Byla tam některá prašná místa, kde bylo dobré dávat si pozor. Výběr pneumatik nebyl snadný, protože se měnily podmínky. Celý den jsme se snažili. Takový je život, včera se pár věcí stalo a my se jen můžeme těšit. Pořád jsme ve hře,” komentoval situaci Ogier.
Po výhrách na Kanárský ostrovech a ve Finsku se Rovanperä radoval ze třetí výhry v sezoně. Na soutěži tří zemí vyhrál pět rychlostních zkoušek. „Je skvělé být zase zpátky na asfaltu. Myslím, že tempo, které jsme se Sebem měli, bylo ve srovnání s ostatními docela rychlé. Obrovská gratulace všem v dílně. Teď toužím po titulu. Zvýšili jsme si šance, stále to není snadné, ale pokusíme se pokračovat.“
Na první místo v pořadí mistrovství světa se vrátil Elfyn Evans, který má před podniky v Japonsku a Saúdské Arábii k dobru náskok třinácti bodů. „Nebyl to z naší strany úplně ten nejlepší výkon. Velkým okamžikem je ovšem titul konstruktérů. Takže obrovské díky patří každému členovi týmu, kteří nám dávají tohle úžasné auto a opravdu si ho zaslouží. Doufejme, že jich bude mnohem víc. O některých bodech se tu ještě rozhodne, tak uvidíme,” uvedl Evans v cíli.
Konečné pořadí (po RZ18 z RZ18):
1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 2:36:20,1; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +43,7; 3. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +49,3; 4. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:06,8; 5. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +2:04,6; 6. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +2:13,9; 7. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +5:48,8; 8. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +8:56,2 (1. v kategorii WRC2); 9. Černý, Krajča (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +10:51,1; 10. Mareš, Bucha (ČR/Toyota GR Yaris Rally2) +11:21,2; 11. Daprá, Guglielmetti (It./Škoda Fabia RS Rally2) +13:51,4; 12. Johansson, Grönvall (Švéd./Ford Fista Rally3) +18:07,7; 13. Gil, Brikic (Aus./Ford Fiesta Rally3) +18:09,3; 14. Kazaz, Silvestre (Tur., Fr./Ford Fiesta Rally3) +22:32,6; 15. Domingiez, Peňate (Par., Šp./Ford Fiesta Rally3) +22:46,6; 16. Schönbornová, Wenzel (Něm./Ford Fiesta Rally3) +24:01,4; 17. Kačírek, Černohorský (ČR/Ford Fiesta Rally3) +24:49,9; 18. Gassner, Gassnervá (Něm./Renault Clio Rally3) +25:19,7; 19. Fumal, Escartefigue (Něm., Fr./Alpine A110 Rally RGT) +32:10,9; 20. Boland, Morrissey (Irl./Ford Fiesta Rally2) +32:36,2; 21. Kdér, Skořepa (Peugeot 208 Rally4) +34:24,2; ... 27. Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally2) +42:48,4; 28. Konšel, Plachý (Škoda Fabia R5) 44:25,9; 29. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +49:40,9; 30. Schmied, Polák (ČR/Opel Corsa Rally4) +50:05,5.
Výsledky jsou neoficiální.
Průběžné pořadí (po 12 ze 14 soutěží):
Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 247 bodů; 2. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 234; 3. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 234; 4. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 197; 5. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 166; 6. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 110; 7. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 96; 8. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 79; 9. Solberg (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1 a Rally2) 64; 10. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 26; 11. Munster (Luc./Ford Puma Rally1) 25; 12. Sesks (Lotyš./Ford Puma Rally1) 16; 13. Y. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 16; 14. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 14; 15. Grjazin (Bul./Škoda Fabia Rally2) 10; 16. Solans (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 17. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 4; 18. Kajetanovicz (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 19. F. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 3; 20. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 21. Černý (ČR/Ford Fiesta Ralůy3) 2; 22. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 23. Mareš (ČR/Toyota GR Yaris Rally2) 1; 24. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 1; 23. Camilli (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 632 bodů; 2. Hyundai 464; 3. Ford 17.
Vedení vsoutěži: Rovanperä 58, Ogier 56, Tänak 39, Evans 37; Solberg 19, Fourmaux 8; Neuville 6, Katsuta 3.
Vyhrané RZ: Tänak 49; Rovanperä 49, Ogier 47, Fourmaux 19, Evans 18, Neuville 17, Katsuta 12, Solberg 9, Pajari 4, Munster 2, Rossell 1.
Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající podniky MS - 6.-9. 11. Japonská rallye,
26.-29. 11. Rallye Saúdská Arábie.