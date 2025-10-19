Nejhodnotnější automobilovou značkou světa je Toyota. Muskova Tesla se rekordně propadla
Mezi stovkou nejhodnotnějších světových značek najdeme i několik automobilových brandů. Jestliže Toyotě se daří, Němci a Američané počítají ztráty.
Žebříček Best Global Brands konzultační společnosti Interbrand byl poprvé představen v roce 2000. Jeho letošní vydání opět zahrnuje stovku nejhodnotnější značek (tedy nikoliv samotných společností) na světě. Interbrand se při hodnocení zaměřuje na tři měřítka: finanční výkonnost produktů nebo služeb dané značky, její úlohu v nákupním procesu a konkurenční sílu. Do metodiky přitom zahrnuje též dopad environmentálních, sociálních a správních aktivit značky (ESG).
Na stupních vítězů nepřekvapivě najdeme tři americké značky. Nejhodnotnější je podle analytiků společnosti Interbrand společnost Apple s hodnotou 470,9 miliard dolarů, což je v přepočtu asi 9,83 bilionu korun. To mimochodem odpovídá necelým čtyřem letošním ročním výdajům státního rozpočtu České republiky.
Na druhém místě najdeme Microsoft s 388,5 miliardami dolarů (8,11 bilionu korun), třetí skončil Amazon (319,9 miliard dolarů; 6,68 bilionu korun). Čtvrtý Google (317,1 miliard dolarů; 6,62 bilionu korun) následuje pátý Samsung, s 90,5 miliardami dolarů (1,89 bilionu korun) první neamerická značka v žebříčku.
Ten nepřekvapivě zahrnuje též automobilové brandy, přičemž tím vůbec nejhodnotnějším je Toyota. Japonci se dostali na celkové šesté místo, německý Mercedes-Benz je s velkým odstupem celkově desátý. Navíc v meziročním srovnání zaznamenal 15procentní propad. Nedařilo se ani BMW s desetinovým poklesem.
|Nejhodnotnější automobilové značky světa 2025
|Pořadí
|Značka
|Hodnota
|Meziroční změna (%)
|Celkové pořadí mezi 100 nejhodnotnějšími značkami
|1.
|Toyota
|74,2 miliard dolarů (1,55 bilionu korun)
|2
|6.
|2.
|Mercedes-Benz
|50,1 miliard dolarů (1,047 bilionu korun)
|-15
|10.
|3.
|BMW
|46,8 miliard dolarů (978 miliard korun)
|-10
|14.
|4.
|Tesla
|29,5 miliard dolarů (616 miliard korun)
|-35
|25.
|5.
|Honda
|24,8 miliard dolarů (518 miliard korun)
|-7
|29.
|6.
|Hyundai
|24,6 miliard dolarů (514 miliard korun)
|7
|30.
|7.
|Audi
|15,4 miliard dolarů (322 miliard korun)
|-11
|52.
|8.
|Ferrari
|15,4 miliard dolarů (322 miliard korun)
|17
|54.
|9.
|Volkswagen
|15 miliard dolarů (313 miliard korun)
|-9
|56.
|10.
|Porsche
|15 miliard dolarů (313 miliard korun)
|-14
|57.
|11.
|Xiaomi
|9,5 miliard dolarů (199 miliard korun)
|18
|81.
|12.
|Nissan
|9,4 miliard dolarů (196 miliard korun)
|-33
|82.
|13.
|Kia
|8,5 miliard dolarů (178 miliard korun)
|5
|89.
|14.
|BYD
|8,1 miliard dolarů (169 miliard korun)
|-
|90.
|15.
|Range Rover
|7,2 miliardy dolarů (150 miliard korun)
|9
|97.
|Zdroj: Interbrand
Obě německé prémiové značky ovšem s přehledem trumfne Tesla. Celkově pětadvacátý brand se proti roku 2024 propadl o hrozivých 35 %, z ostatních hodnocených automobilek se Američanům přibližuje pouze Nissan s 33procentním poklesem.
Mezi stovkou nejhodnotnějších značek je dohromady patnáct automobilových, byť v případě čínského Xiaomi jsou auta, respektive elektromobily pouze okrajovou záležitostí. Přesto jsem tuhle společnost do výběru zařadil. Ostatně její model SU7 Ultra se letos stal nejrychlejším elektromobilem na Severní smyčce Nürburgringu.
Zaujme též vynikající 97. místo značky Range Roveru, spadajícího pod automobilku Jaguar Land Rover. Ta se po celé září a notnou část října potýkala a stále ještě potýká s následky hackerského útoku, který zcela vyřadil výrobu i další interní systémy.
Zdroj: Interbrand, video: Xiaomo, foto: automobilky a auto.cz