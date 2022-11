Audi RS 6 Avant a RS 7 Sportback performance oficiálně: V8 posílila, hmotnost šla dolů

Modely Audi RS 6 Avant a RS 7 Sportback jsou úchvatné stroje, pod jejichž kapotou najdeme bi-turbo přeplňovaný 4,0litrový motor V8 TFSI, kterému výkon rozhodně nechybí. Nyní však automobilka nadělila dvojici modelů ostřejší verzi performance, která posouvá jejich schopnosti na vyšší úroveň.

Začněme rovnou od motoru, u kterého se technikům podařilo získat dalších 22 kW (30 k) a 50 Nm točivého momentu. Celkový výkon tak vzrostl na působivých 463 kW (630 k) a 850 Nm točivého momentu. Akceleraci z 0 na 100 km/h tak oba modely performance nyní zvládají za 3,4 sekundy – tedy o 0,2 sekundy rychleji, než standardní verze.

Součástí modelů ve verzi performance je v základu také paket RS Dynamic Package, který přidává systém řízení zadních kol, zadní sportovní diferenciál a zvyšuje maximální rychlost na 280 km/h. Komu by to nestačilo, může si připlatit balíček RS Dynamic Package Plus, který přidává karbonové brzdy (až o 34 kg lehčí než standardní, navíc více vydrží) a zvyšuje maximální rychlost až na 305 km/h.

Součástí vylepšení u modelů performance je také redukce tlumícího materiálu, díky čemuž klesá hmotnost o cca 8 kilogramů. Audi RS7 Sportback performance tak váží od 2065 kg, zatímco Audi RS6 Avant performance váží od 2090 kilogramů.

Důležitou novinkou je také nový samosvorný středový diferenciál, čistě mechanický, který je lehčí a kompaktnější. Standardně posílá 60 % výkonu na zadní nápravu, v závislosti na podmínkách však může poslat až 85 % výkonu dozadu, nebo až 70 % dopředu. Díky novému diferenciálu měly oba modely nabídnout lepší jízdní dynamiku v zatáčkách, preciznější ovladatelnost a menší sklony k nedotáčivosti na limitu.

Oba performance modely jsou standardně vybaveny 21“ hliníkovými disky, volitelně jsou však k dispozici i 22“ ráfky. Ty jsou přitom vyráběny metodou obrábění, díky které jsou zhruba o 5 kilogram na disk lehčí, než standardní ráfky. Na 22“ kolech tak vůz shazuje dalších 20 kilo. Standardně je vůz obut do pneumatik Continental Sport Contact 7 o rozměru 285/30, které slibují lepší přilnavost na suchých i mokrých silnicích. Brzdná dráha ze 100 km/h by se tak měla zkrátit až o 2 metry.

Pro modely performance bude v nabídce celkem 16 odstínů lakování, včetně dvou nových: modré Ascari Blue a stříbrné Dew Silver. Některé exteriérové prvky, jako přední spoilery, dekory nástavců prahů, kryty zrcátek, rámečky oken, střešní nosiče nebo zadní difuzor automobilka nalakuje matně šedou barvou, volitelně však bude dostupná i karbonová / černá optika, včetně zatmavení oken a čtyř kruhů.

V interiéru se mnoho nezměnilo. Novinkou jsou modré kontrastní doplňky a několik RS designových paketů, ze kterých si mohou zákazníci vybrat. Sedadla jsou čalouněna perforovanou kůží Valcona, zatímco boky středové konzole, volič převodovky a další drobnosti zdobí mikrovlákno Dinamica. K jeho výrobě se přitom až z 45 procent využívají i recyklované PET lahve.

Přístrojový štít o úhlopříčce 12,3 palce pak dostal například nový blikající indikátor řazení, pomáhající při přepnutí převodovky do manuálního režimu. Ukazatel navíc spolupracuje i s režimem Launch Control. Poslední novinkou jsou pak nové LED projektory ve dveřích, které zobrazují nápis RS performance.