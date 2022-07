Audi RS3 přijde o ikonický pětiválec, z A3 se stane zadokolka

Německá automobilka Audi se zavázala, že od roku 2026 bude každý nově uvedený model čistě elektrický. To znamená, že se v elektromobil promění také model A3, jehož příští generace má přijít po tomto termínu. Základem auta se stane zcela nová platforma koncernu Volkswagen, nazvaná Scalable Systems Platform (SSP), neboť Audi odmítlo postavit novinku na stávající platformě MEB.

Přechod na čistě elektrický pohon pro Audi A3 zároveň znamená změnu primárně poháněné nápravy. Zatímco byl model A3 po celou dobu své existence primárně předokolkou, jeho nástupce bude mít standardně poháněna zadní kola. Pohon všech kol bude samozřejmě k dispozici také, přičemž standardem pravděpodobně bude pro sportovně orientovaná provedení S3 a RS3. Díky prakticky okamžitému přísunu síly z elektromotorů se očekávají vyšší dynamické schopnosti od obou aut.

Příští generace Audi A3 je údajně plánovaná s karosářskými variantami sedan a pětidveřový hatchback. Co do rozměrů, novinka má do všech stran povyrůst. Ti, kteří už měli možnost vidět první náčrtky příští generace Audi A3, hovoří o změněných proporcích. Konkrétně o kratších převisech na obou stranách, větších podbězích kol, kratší kapotě a naopak delší kabině.

Mimochodem, od použití nové platformy SSP si Audi slibuje budoucí sjednocení modelového portfolia na jediném základě. V současnosti totiž modely se spalovacími motory stojí na třech různých platformách, zatímco elektromobily používají dvě – krom MEB také Premium Platform Electric (PPE). Mezi výhody nové platformy SSP patří nižší podlaha a širší možnosti přizpůsobení jednotlivým modelům, což zároveň umožní více odlišit jeden od druhého.