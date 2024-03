Audi zrychluje práci na malém elektromobilu. Mikro rozměry však nečekejte

Malé elektrické audi má přijít v roce 2027, zas tak malé ovšem nebude – má být na úrovni modelu A3. Může to ale být crossover.

Elektrických modelů má Audi v portfoliu už docela dost, čerstvě k nim přibyl např. model Q6. Stejně jako ostatní se však i tato značka bude muset s elektromobilitou vydat i do nižších pater trhu. A právě o autě, které by to mělo učinit, se pro britský web Autocar rozhovořil Gernot Döllner, předseda představenstva automobilky Audi.

Podle něj bude auto vyznávat „úžasný, unikátní, nezávislý koncept“ a má se vyrábět v Ingolstadtu. „Bude to něco, na co se všichni můžeme těšit,“ dodal, ovšem jakékoliv upřesnění se tazatelé nedočkali.

Vývoj vozu má proběhnout ve zrychleném režimu za zhruba tři roky. Koncern Volkswagen se tímto způsobem snaží bojovat s hrozbou záplavy elektromobilů z Číny. Na jaké platformě bude vůz stát, zatím podle Döllnera nebylo rozhodnuto. Podle staršího vyjádření technického ředitele Audi Olivera Hoffmana by to mohla být platforma MEB. Na té Audi v současnosti prodává model Q4; čerstvě představená Q6 stojí na PPE.

Nový model zároveň nebude tak malý, aby byl nástupcem Audi A1 či Q2. „Nebudeme mít nástupce A1nebo Q2, alespoň ne přímého, ale tento model bude pod Q4 v segmentu A3 a bude to rozhodně naše vstupní brána,“ řekl Döllner.

Zdali má novinka nabýt formy spíš hatchbacku, anebo crossoveru, je zatím ve hvězdách, stejně jako její označení. Protože nicméně Audi označuje elektromobily sudými čísly, označení A2 e-tron či Q2 e-tron je pravděpodobné.