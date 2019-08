Auta na náplavce 2019: Těšit se můžete nejen na auta!

Na obou vltavských březích mezi Železničním a Palackého mostem v Praze bude od čtvrtečního odpoledne 29. srpna do nedělního večera 1. září k vidění to nejlepší, co si dnes lze na čtyřech kolech pořídit. V případě evropských a českých výstavních premiér i to, co bude k mání až časem.

Stejně jako v předchozích letech bude k vidění i bohatý doprovodný program. A nejde jen o večerní koncerty. Na malém pódiu na Rašínově nábřeží se po oba víkendové dny budou střídat významné osobnosti automobilového a společenského života a chybět nebudou ani redaktoři Světa motorů. Miláčkem návštěvníků se hned svým prvním náplavkovým vystoupením stal zástupce šéfredaktora Světa motorů, charismatický Martin Vaculík. Ten v sobotu představí techniku tříválce VW 1.0 TSI, který jsme v uplynulých dvou letech ve Škodě Rapid otestovali na 100.000 km. Vysvětlí též, jaké životnostní zkoušky dělá sám výrobce. A možná vyzpovídá i vývojáře přímo z automobilky. Na neděli si připravuje povídání o tom, jaká nejzajímavější auta během své dvacetilé novinářské kariéry poznal. Další zástupce šéfredaktora David Šprincl připravuje besedu na téma Chytrá města. Petr Slováček se tradičně bude věnovat bezpečnosti silničního provozu.

Těšit se mohou fotbaloví příznivci. Na pozvání automobilky Hyundai dorazí v sobotu zástupci českého národního týmu v čele s trenérem Jaroslavem Šilhavým. Chybět nebude ani povídání o dobrém víně a využijeme též toho, že svoji záštitu poskytl naší akci kurátor pražských náplavek Jiří Sulženko. Ten nejenže pohovoří o budoucnosti náplavek, ale provede také zájemce z řad návštěvníků po nově zrekonstruovaných kobkách.

Přesný časový plán jednotlivých vystoupení se ještě dolaďuje a jeho kompletní podobu najdete v našem časopisu za týden.

Auta na náplavce 2019: Program

Čtvrtek 29. srpna

16.00 Otevření výstavy

19.45 Slavnostní zahájeni

20.00 Koncert kapely Mirai

22.00 Ukončení 1. dne výstavy

Pátek 30. srpna

10.00 Otevření výstavy

20.00 Koncert Thoma Artwaye

22.00 Ukončení 2. dne

Sobota 31. srpna

10.00 Otevření výstavy

14.00 Martin Vaculík o tříválci VW 1.0 TSI

15.00 Autogramiáda zástupců národního fotbalového týmu

20.00 Koncert kapely Mandrage

22.00 Ukončení 3. dne

Neděle 1. září

10.00 Otevření výstavy

13.00 Martin Vaculík a jeho oblíbená auta

14.00 Autogramiáda Martiny Sáblíkové

15.00 Petr Slováček v rozhovoru s Petrem Budským o bezpečnosti silničního provozu

18.30 Ukončení výstavy