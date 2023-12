Auta vhodná na Gumbalkan na UlovAuto.cz

Jak daleko byste si troufli jet s autem do 25 tisíc korun? Dál než do práce nebo do nejbližšího města na nákup asi ne, skoro určitě byste s ním nejeli za hranice. A přesto se každý rok najde početná skupina dobrodruhů, která bere takto levná auta na „poloorientační nezávodní skororally“ jménem Gumbalkan. V dnešním výběru vozů se zaměříme na vozy splňující kritéria této rallye.