Autonomní řízení Amazonu pod drobnohledem úřadů. Mělo způsobit nehody motorkářů

Dvě toyoty upravené startupem Zoox pro samočinnou jízdu nečekaně zabrzdily, načež do nich zezadu narazili motorkáři, uvádí stížnosti. Americká NHTSA tedy zahájila vyšetřování.

Americký startup Zoox, který je součástí konglomerátu Amazon a vyvíjí technologie pro autonomní řízení, je předmětem vyšetřování Národního úřadu silniční bezpečnosti (NHTSA, National Highway Traffic Safety Administration). Důvodem jsou dvě nehody, které měly způsobit Toyoty Highlander vybavené technikou Zooxu.

Úřad pro vyšetřování závad (ODI, Office of Defects Investigation) přijal dvě hlášení o nehodách zmíněných upravených highlanderů, které měly „nečekaně a náhle brzdit“. To v obou případech způsobilo náraz motocyklisty zezadu, v obou případech s lehkými zraněními.

„K nehodám došlo za denního světla a v rámci operačních parametrů systému automatizovaného řízení Zooxu,“ uvádí úřad. V obou případech vozy zrovna jely samočinně. ODI se tedy pustilo do zkoumání schopností samočinného řízení Zooxu „zejména ve vztahu k nehodám zde uvedeným, chování na přechodech v blízkosti zranitelných účastníků provozu a v dalších podobných scénářích nárazů zezadu“.

„Náš tým nyní hodnotí žádost o informace, která je součástí předběžného hodnocení NHTSA,“ uvedla firma Zoox a dodala, že „transparentnost a spolupráce s regulačními úřady mají nejvyšší důležitost. Jsme odhodláni spolupracovat s NHTSA a odpovídat na jejich otázky.“

Pořád nicméně zůstává faktem, že vývoj autonomního řízení v poslední době nemá zrovna snadné období. Není to ani rok, co vůz společnosti Cruise, divize koncernu General Motors pro autonomní řízení, chybně reagoval na jinou nehodu v bezprostřední blízkosti a táhl pod sebou chodce. Prototypy této společnosti se až v nedávné době vrátily do ulic arizonského Phoenixu, ovšem řízené člověkem s cílem nasbírat nová mapová data.

Zapomenutá není ani nehoda upraveného volva společnosti Uber, které v březnu 2018 za nepozornosti „pojistného“ řidiče-člověka za volantem srazilo chodkyni. Ta svým zraněním později podlehla a Uber s vývojem autonomního řízení přestal; koncem roku 2020 tuto svou divizi prodal společnosti Aurora Technologies.