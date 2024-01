Američanů se ptali, co si myslí o samořízených autech. Není to moc dobré…

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Vyplývá to z výsledků podzimního průzkumu organizace YouGov, do kterého se zapojilo 1500 dospělých Američanů. Většina respondentů má podle průzkumu z vozů bez řidiče obavy a necítila by se při jízdě v nich bezpečně.

Větší či menší obavy ze samořízených vozů dalo v průzkumu najevo celkem 76 procent Američanů. Obavy ze samořízených vozů jsou podle průzkumu vyšší u lidí bez vysokoškolského vzdělání a zejména u starších osob.

Pocit bezpečí by v samořízených vozech alespoň do určité míry postrádaly více než dvě třetiny respondentů, více než polovina by pak měla výhrady ke spuštění taxislužby se samořízenými vozy ve svém městě.

Taxi bez řidičů již fungují v několika amerických velkoměstech, například v San Francisku a Phoenixu. Provozovatelé tvrdí, že jejich samořízené vozy způsobí revoluci v dopravě a jsou již nyní bezpečnější než auta řízená lidmi. Kritici však varují, že samořízená auta překážejí vozidlům záchranných služeb a jsou náchylná k nehodám.

Podle organizace YouGov je americká veřejnost spíše na straně kritiků. Zhruba 38 procent respondentů se domnívá, že rozsáhlejší používání samořízených vozů povede k růstu počtu úmrtí a zranění při nehodách, zatímco pokles očekává pouze 17 procent respondentů. Ostatní neočekávají žádnou změnu, nebo nemají jasný názor.