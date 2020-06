Bentley poodhaluje faceliftované SUV Bentayga, už známe i datum premiéry

Bentley Bentayga patří k nejúspěšnějším a nejdůležitějším modelům tradiční britské značky, o čemž svědčí prodej přes 20.000 kusů od představení v roce 2016. To znamená v průměru 13.7 ručně vyrobených vozů denně.

Modernizované SUV Bentley Bentayga by mělo být prvním modelem značky vydaným v rámci nové obchodní strategie Beyond 100, která by měla automobilku dovést až na pozici lídra v oblasti udržitelné luxusní mobility. Na své si ovšem stále přijdou i milovníci výkonu.

Jak totiž automobilka uvádí v tiskové zprávě: „Bentayga bude i nadále nejrychlejším, nejluxusnějším a nejvšestrannějším SUV na světě, nabídne skutečný zážitek z jízdy Bentley a představí bezkonkurenční luxus v kombinaci se snadno dostupným výkonem a každodenní použitelností.“

Novinka bude opět nabízet několik konfigurací sedadel (4/5/7) a výběr z několika pohonných jednotek, včetně plug-in hybridu. Tradiční motorizace by měly být opět zastoupeny čtyřlitrovou V8 a šestilitrovou V12. V rámci modernizace bychom se ale mohli dočkat lepší hospodárnosti i vyššího výkonu.

Od spekulací ale zpátky k tomu, což už víme s jistotou. Téměř minutové video ukazuje několik kulatých prvků z designu nové Bentagy, jako jsou například nové digitální budíky, nová světla, reproduktory Naim, analogové hodiny, nový volant, tlačítko stop-start nebo disky kol.

Automobilka tak sice neprozrazuje nic o celkové podobě omlazeného vozu, jenže to nás nemusí příliš trápit. Před pár dny se totiž na instagramovém profilu Cochespias objevilo několik uniklých snímků, které nabízejí pohled na velmi decentně upravený exteriér i interiér.

SUV Bentayga by tak mělo dostat upravenou masku, inspirovanou modelem Flying Spur, nebo upravený přední nárazník. Změny se ale nevyhnuly ani tvarům nových světlometů, které působí oválněji. Pohled do interiéru pak ukazuje nový infotainment s větší obrazovkou, nad kterou jsou umístěné přepracované výdechy ventilace. Do středové konzole se navíc nastěhovalo několik nových ovladačů.

Víc se o očekávané novince dozvíme až během oficiálního odhalení, které je naplánováno na 30. června.