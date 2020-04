Bentley přiznává, že chce Mulsanne nahradit velkým SUV

Bentley Bentayga se ukázalo jako obchodně úspěšný model, a tak v Crewe uvažují nad dalším SUV. Mohlo by být ještě luxusnější a větší než to právě nabízené.

Bentley Mulsanne letos definitivně končí, čímž končí i tradice trvající několik desítek let. Velké luxusní sedany jsou na ústupu, a tak se vlajková loď v podobě opulentního sedanu s osmiválcem pod kapotou musí odebrat do důchodu. To však neznamená, že by Bentley zcela opustilo kategorii nejluxusnějších aut na trhu a zbavilo se této zajímavé cílové skupiny zákazníků. Jen místo přímého nástupce Mulsanne dorazí nějaká alternativa.

A co jiného by to mělo být než SUV, což je segment, který na rozdíl od sedanů mohutně roste. A právě tímto směrem se ubírají i myšlenky vedení britského výrobce luxusních aut. O větším SUV než Bentayga se přitom hovoří už delší dobu, a tak se zdá, že takové auto dostává stále reálnější obrysy.

„Naší ambicí je vyplnit cenový prostor Mulsanne. Nebude to sportovní vůz, protože taková auta nebudeme stavět. Jasným náznakem ale je, že klienti luxusních aut považují SUV za mnohem atraktivnější, a tam vidíme potenciál,“ přiznává generální ředitel Bentley Adrian Hallmark s tím, že rozhodně vidí mezeru na trhu pro ještě větší a luxusnější model než Bentayga.

Navíc i konkurence dokazuje, že pro tak obří SUV tu skutečně prostor je. Bentayga sice sama o sobě je s délkou 5.141 mm a rozvorem 2.992 mm pořádně velkým vozem, na trhu však je i ještě větší automobil. Konkurenční Rolls-Royce Cullinan je totiž 5.341 mm dlouhým autem s rozvorem 3.295 mm. A prodejně se mu mimořádně daří!

Vysvětlením plánů na další SUV je navíc prodejní úspěch Bentaygy. Ta je dnes s přehledem nejprodávanějším modelem značky, za rok 2019 tvořila neskutečných 47 % prodejů Bentley! Oproti tomu prodeje velkých luxusních sedanů trvale klesají.

„Ve starých dobrých časech, před 20 lety, kdy na silnicích jezdilo Arnage a Silver Seraph, celosvětové prodeje luxusních sedanů dohromady činily nějakých 1.500 až 2.000 vozů. Nyní jich je ročně méně než 1.000 s tím, že my tvoříme přes 50 % tohoto trhu,“ tvrdí Hallmark. Vysvětluje, že v takovém případě se vývoj přímého nástupce Mulsanne finančně nevyplatí. Kvůli emisním a bezpečnostním normám je totiž vývoj takového auta podobně nákladný jako vývoj auta, kterého se prodá násobně více. A tak Bentley raději investuje do vývoje modelu, který má vyšší prodejní potenciál.

Bentley Mulsanne se vyrábělo od roku 2010, kdy nahradilo model Arnage. Vůz navržený Dirkem van Braeckelem, někdejším designérem Škody Auto, pohání slavný vidlicový osmiválec o objemu 6,75 litru se dvěma turbodmychadly, který vychází z techniky vyvinuté už v padesátých letech. S životní kariérou se auto rozloučilo unikátní edicí 6.75 Edition se specifickým vzhledem a osmiválcem z verze Mulsanne Speed, posíleným na 395 kW.