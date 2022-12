BMW X1 xDrive23d vs. VW Tiguan 2.0 TDI – Změna poměrů

Kompaktní SUV patří k nejžádanějším modelům na trhu. Moc dobře to ví i BMW, které do této třídy vyslalo ambiciózní novinku X1. U ní si slibuje výrazně větší podíl než u předchozí generace. Jenže proti stojí zavedené modely, mezi něž patří i tiguan, nejprodávanější volkswagen posledních let.