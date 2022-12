Brabus nabízí i úžasné renovované klasiky. Tyto jsou na prodej!

Když se řekne Brabus, zcela jistě vás napadnou slova, jakými jsou výkon, brutalita, rychlost, tuning, Mercedes... Už jsme si zde z dílny Brabusu ukazovali také jachty nebo motorky. A co takhle několik dekád staré mercedesy?

The Brabus Classic 6-Star Restoration je oddělení, ve kterém se německá firma stará o historické vozy značky Mercedes. Z Brabusu potom vyjíždí klasiky několik desítek let staré, ale z hlediska kvality jakoby zrovna sjely z výrobní linky.

Začátek jakékoliv úpravy z této dílny spočívá v kompletní demontáži původního vozu. Všechny díly procházejí pečlivou kontrolou a ty, které již neplní svojí funkci (nebo jí plní špatně), se nahrazují. Všechny chybějící nebo poškozené díly se nahrazují originálními díly Mercedes, a to do toho nejmenšího šroubku.

A co se vlastně v kolekci Brabus Classic nachází? Momentálně je zde k prodeji hned pět kousků modelu 280 SE 3.5 Cabriolet, šest kusů modelu 280 SL Pagoda a jediný kousek modelu SLS GT Roadster z roku 2013.

Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet se představil v roce 1969, 3,5litrový osmiválec nabízel proti předchůdci vyšší výkon, bezpečnost a samozřejmě větší dávku luxusu v podání automobilky s třícípou hvězdou ve znaku. Motor nabízel výkon 147 kW (200 k), poháněna byla zadní kola v kombinaci se čtyřstupňovou automatickou převodovkou.

Během tří let se vyrobilo pouze 1232 exemplářů modelu 280 SE 3.5 Cabriolet. Nelze se divit, že se jedná o velmi vzácný vůz, kterého si v Brabusu cení na astronomických 698.000 eur (16.924.000 korun).

Dalším z dílny historiků je Mercedes-Benz 280 SL Pagoda, který se představil na konci roku 1967 a byl nesmírně populárním modelem v USA. Více než polovina z 24 tisíc vyrobených Pagod si za čtyřletou výrobu našla cestu právě za oceán.

Šestiválec o objemu 2,8 litru nabízí 125 kW (170 k) a dosahuje maximální rychlosti 200 km/h. Je o více než polovinu levnější než mladší a výkonnější model 280 SE 3.5 Cabriolet. Všech šest kousků Pagody v různých barevných kombinacích stojí totožně 329.000 eur (7.977.000 korun) za kus.

Posledním do party je trochu překvapivě mladičký Mercedes-Benz SLS GT Roadster z roku 2013. Jelikož za sebou ještě tento model nemá ani celou dekádu, nebylo třeba takových úprav a renovací jako u ostatních klasik. Přesto tento model podléhá přísné servisní metodice Brabus Classic.

Z trojice nyní nabízených modelů je SLS GT Roadster nejlevnější - stojí přesně 290.703,79 eur (7.050.000 korun), zároveň je také zdaleka nejvýkonnější. Osmiválec o objemu 6,2 litru produkuje 435 kW (591 k), z nuly na sto se SLS GT Roadster dostane za 3,7 vteřiny a maximální rychlost se zastaví na solidních 320 km/h.

Jediný exemplář v nabídce má sedmistupňovou automatickou převodovku, která přenáší točivý moment na zadní nápravu. Brabus se podílel také na designu, takže si můžeme všimnout nových log, titanového výfuku nebo zakázkových kol Brabus Monoblock F “Platinum Edition”.

V oddělení The Brabus Classic 6-Star Restoration je rozhodně z čeho vybírat, ale není to zdaleka levné. V případě vozů, které tuto dílnu opustí, však můžeme čekat to nejlepší z kombinace historie, luxusu, kvality a výkonu.