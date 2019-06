Britský supersport Ultima RS s výkonem 1200 koní: I s tímhle můžete na silnici

Kořeny automobilky Ultima Sports Ltd sahají až do první poloviny osmdesátých let, kdy vzniklo kupé Mk1. Tento stroj silně inspirovaný prototypy skupiny C a poháněný šestiválcem z Renaultu 30 stál na počátku linie supersportovních vozů, jejímž aktuálním vyvrcholením je model Ultima RS. Ten s uzavřenou karoserií přímo navazuje na modely Evolution a GTR.

Základem nového modelu Ultima RS je trubkový prostorový rám, v němž jsou uloženy všechny mechanické skupiny, které kryje karoserie z GRP (skleněným vláknem vyztuženého plastu) s doplňky z uhlíkových vláken. Na své předchůdce sice novinka do jisté míry navazuje svou siluetou, ale všechny povrchové panely její karoserie jsou nové a aerodynamicky optimalizované. Pozornost si zaslouží i použití LED na přídí i zádi.

Před zadní nápravou roztáčenou výhradně prostřednictvím šestistupňové manuální převodovky Porsche je uložen vidlicový osmiválec Chevrolet o objemu 6,2 l, který je nabízen v řadě provedení s výkony od 325 kW (436 k) až po 908 kW (1217 k).

Ultima RS s celkovou délkou 4170 mm, šířkou 1900 mm, výškou 1125 mm a rozvorem náprav 2562 mm může mít hmotnost pouhých 930 kg. Tato hodnota spolu s propracovanou aerodynamikou a výkonným osmiválcem stojí za schopností nejvýkonnějšího provedení akcelerovat z 0 na 96 km/h za 2,3 s a z 0 na 160 km/h za 4,8 s. Maximální rychlost se pak má pohybovat nad 400 km/h a disciplínu 0 – 160 km/h – 0 zvládne za 8,7 s.

Ultima RS má vedle nadprůměrných dynamických schopností nabízet i jistou dávku exkluzivity a komfortu, kterou má vedle uhlíkových vláken, Alcantary a kůže v interiéru zajistit i na přání dodávaná klimatizace, multimediální systém s navigací či parkovací kamera. Veřejnosti se má Ultima RS poprvé představil v rámci prestižního Festivalu rychlosti v Goodwoodu, jehož letošní ročník je plánován na 4. až 7. července.

Zdroj: Ultima Sports Ltd