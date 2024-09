Chilské rallye po 1. dnu: Vede Tänak, Ogier měnil kolo

Sobota bude nejdelším dnem se 139,2 soutěžními kilometry přes další dvě smyčky tří rychlostních zkoušek a zahrnuje úseky, které se dosud na této soutěži nejezdily.

Rovanperä bojoval s autem

Tänak nevyhrál první den ani jeden měřený úsek, ale po páté erzetě se dostal na první místo, které udržel s náskokem 0,4 před Velšanem Elfynem Evansem (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid). „Máme za sebou dobrý den, musíme s ním být spokojeni,“ prohlásil lakonicky Tänak. Jeho nejbližší pronásledovatel Evans dodal: „V autě jsem byl trochu ztracený, odpoledne se nastavení auta vrátilo na obvyklou úroveň. Potřeboval jsem udělat něco lepšího.“

Na třetím místě figuruje stále ještě úřadující mistr světa Kalle Rovanperä, který je zpět jen o 7,1 sekundy. „Na těchto silnicích se necítím vůbec dobře. Když je takhle sucho, prostě to nevyhovuje mému přirozenému stylu jízdy. Neustále bojuji se svým autem a řízením. Momentálně si to příliš neužívám,“ zhodnotil finský pilot páteční program. Jen 9,3 sekundy ztrácí na čtvrtém místě další pilot ze země tisíců jezer Sami Pajari, který startuje s vozem nejvyšší kategorie teprve podruhé. „Byl to opravdu dobrý den, v podstatě bez jakýchkoli chyb," komentoval dvaadvacetiletý Pajari svůj výsledek.

Smůlu měl Lotyš Mārtiņš Sesks, který odstoupil poté, co poškodil dvě ze svých pěti pneumatik, které měl včetně rezervy. Nedokázal zajet čas na RZ1, který byl pro většinu posádek zrušen. Pětadvacetiletý jezdec trefil na RZ3 příkop, podobně jako Ogier. Poškodil levou zadní pneumatiku a následně ušel vzduch i pravé přední „Byl to smůla. Měli jsme jen jedno náhradní kolo,“ prohlásil stručně Sesks.

Náhubek přináší komplikace

Osminásobný mistr světa Sébastien Ogier neměl dobrý den. Vyhrál sice čtyři rychlostní zkoušky ze šesti, ale v průběžném pořadí je na devátém místě. Důvodem byl problém na třetí erzetě, kdy v rychlé pravé zatáčce tvrdě trefil levým zadním kolem hranu příkopu. Musel zastavit, měnit kolo a ztratil 1:48,2 minuty.

Do novinářských mikrofonů se vyjadřoval stručně a odměřeně. Francouz totiž dostal před třemi týdny na Akropolis rallye pokutu ve výši 30 000 eur (750 000 korun) s podmínkou. Kritizoval totiž nedostatečně odstupy mezi vozy, jejichž jezdci neviděli kvůli prachu. „Opravdu nechci zatím mluvit. Není to nic osobního proti médiím, není to nic osobního proti fanouškům. Omlouvám se za to, ale mám opravdu jen velmi málo nástrojů, které můžu použít, abych vyjádřil svůj názor,“ uvedl Sébastien Ogier.

Není jediným mistrem světa ve světovém motorsportu, který se v poslední době dostal do problémů s Mezinárodní automobilovou federací (FIA). Nizozemec Max Verstappen použil na tiskové konferenci před závodem vulgární slovo na adresu svého vozu a dostal „povinnost vykonat nějakou práci veřejného zájmu“. Trojnásobný mistr světa reagoval na vzniklou situaci tím, že na tiskových konferencích konaných později v průběhu akce neřekl téměř nic a místo toho mluvil s médii v depu mimo oficiální prostory FIA.

Průběžné pořadí (po RZ6 z RZ16):

1. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1 Hybris) 58:06,9; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +0,4; 3. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybdrid) +7,1; 4. Pajari, Mälkönenová (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +9,3; 5. Munster, Loukka (Lux., Bdl./Ford /uma Rally1 Hybrid) +10,7; 6. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +30,3; 7. Lappi, Ferm (Fin./ Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +36,1; 8. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1 Hybrid) +1:01,0; 9. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +1:24,9; 10. Grjazin, Aůexandrov (Bul./Citroën C3 Rally2) +2:14,9; 11. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +2:25,1; 12. Rossel, Barral (Fr./Citroën C3 Rally2) +2:26,4; 13. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +2:28,9; 14. Solans, Sanjuan (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +2:45,3; 15. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +3:03,6; 16. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., Arg./Škoda Fabia RS Rally2) +3:27,7; 17. Scuncio, Romanová (Arg., Chile/Škopda Fabia RS Rally2 evo) +3:58,7; 18. Fontana, Nicholson (Chile, Arg,/Škoda Fabia RS Rally2) +3:59,5; 19. P. Heller, Olmos (Chile, Arg./Citroën C3 Rally2) +4:03,6; 20. A. Heller, Allende (Chile, Arg./Citroën C3 Rally2) +4:06,2; … 38. Sesks, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1) +35:09,5.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Chilské rallye:

Sobota 28. 9. – 14.07 RZ7 (15,65 km), 15.01 RZ8 (25,64 km), 16.05 RZ9 (28,31 km), 20.07 RZ10 (15,65 km), 21.01 RZ11 (25,64 km), 22.05 RZ12 (28,31 km). Etapa celkem 139,20 km.

Neděle 29. 9. – 13.23 RZ13 (18,62 km), 14.35 RZ14 (8,78 km), 15.35 RZ15b (18,62 km), 18.15 RZ16 (8,78 km). Etapa celkem 54,80 km.