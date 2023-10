Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Koncem letošního léta se objevila lákavá spekulace, že by Honda v budoucnu mohla znovuzrodit kdysi populární kupé Prelude. Inspirací pro nejnovější domněnky byla přihláška automobilky o novou ochrannou známku se známým jménem, která vyvolala spoustu otázek. Opravdu se můžeme těšit na novou Prelude? A bude vůbec ještě sportovním kupé, nebo novodobým módním SUV? Inu, odpověď už známe.

Japonská značka na právě probíhajícím autosalonu Japan Mobility Show v Tokiu představila novou designovou studii, která se jmenuje Prelude a pokračuje ve stopách původního modelu. Nová Honda Prelude Concept vychází z dnešního designového stylu značky a má výraznou příď i dlouze splývající střechu do zádě s decentním spoilerem. Už aerodynamické rysy současně naznačují plánovanou techniku.

Nová Honda Prelude se představuje jako čistě elektrický nástupce původního benzinového modelu. Automobilka však zatím nezveřejnila žádné informace přibližující techniku nového elektromobilu a sama stojí před důležitou otázkou. Bude se nová Honda Prelude opravdu vyrábět? K výslednému rozhodnutí jistě pomohou marketingové průzkumy i reakce veřejnosti na debut novinky.

Video se připravuje ...

Minulých pět generací kupé Prelude je u automobilových nadšenců stále oblíbeným modelem, i když se nikdy nedočkal takového uznání jako tradičnější japonské zadokolky. Všechny Prelude totiž byly poháněny předními koly a pozdější modely ve svých dobách přinesly i inovativní systém řízení všech kol.

Aktuálně se spekuluje, že nová Honda Prelude by mohla nabídnout až 300 elektrických koní a mohla by být „lidověji“ dostupným sportovním vozem. Na odpověď, zda se skutečně v budoucnu objeví v produkčním portfoliu značky, si však ještě musíme počkat. Pravdou však je, že koncept vypadá, že nemá daleko k přesunu do sériové výroby.