Čína nabídne další kopii Land Cruiseru, tentokrát je to Great Wall Tank 600

Čínská automobilka Great Wall Motors se pochlubila nákresy nového SUV s označením Tank 600, jehož premiéra by měla proběhnout do konce tohoto roku. Produkční model by se pak měl zařadit nad menší Tank 300 a pod modely Tank 700 a vlajkový Tank 800. Jedno s nimi ale má společné – design se poněkud okatě inspiruje jedním či více konkurenty.

To bylo dobře patrné například u konceptu Tank 300 Cybertank, představeného letos v dubnu, jehož exteriér si vypůjčil různé designové prvky z Fordu Bronco, Fordu Bronco Sport nebo Mercedesu třídy G, respektive některých jeho úprav. Interiér pak kompletně kopíroval styl modelů Mercedes.

Vlajková loď Tank 800, která byla rovněž prezentována v dubnu tohoto roku, pak poněkud zvláštním způsobem kopíruje a kombinuje styl luxusních SUV Rolls-Royce Cullinan nebo ruského Aurus Komendant. Ostatně cílí na stejnou klientelu.

První skici modelu Tank 600 pak naznačují výraznou inspiraci menší Toyotou Land Cruiser řady 150, ve světě označovanou jako Prado. Tento dojem navíc jen potvrdila první uniklá fotka produkčního modelu, která sice ukazuje jinak pojatou přední masku, její robustnost a boční profil vozu však na Land Cruiser jasně odkazují.

Velmi podobné jsou pak i rozměry, ačkoliv Tank 600 by nakonec měl být nepatrně větší. Na délku má měřit 5070 mm, na šířku 1934 mm a na výšku 1905 mm. Rozvor by pak měl mít hodnotu 2850 mm. Interiér tak jistě nabídne dostatek vnitřního prostoru, kromě toho však zřejmě bude kombinovat moderní technologickou výbavu s hodnotnými materiály a zpracováním.

Pod kapotou by měl být uložen 2,0litrový, 2,4litrový nebo 3,0litrový motor. Poslední jmenovaný by měl být přeplňovaný turbodmychadlem a skrze 9stupňvou automatickou převodovku by měl na všechna kola posílat 260 kW (353 k) a 500 m točivého momentu.

Uvedení Great Wall Motors Tank 600 na čínské trhy se očekává ještě letos, přičemž cílem roční produkce je 60.000 kusů.