Tank je nová čínská značka luxusních offroadů. Představuje už hned tři modely

Čínský automobilový průmysl kráčí mílovými kroky kupředu. Expanduje nabídka, technika využívá nejnovějších trendů. Tamější výrobci navíc rychle reagují na poptávku. Jestliže se tak loni uvedený Tank 300 prémiové značky Wey automobilka Great Wall stal prodejně úspěšný, hned z něj výrobce udělal samostatnou značku.

Tank 300 byl na trh uveden na začátku roku 2021 a rychle se stal natolik populární, že se v prvním čtvrtletí stal nejprodávanějším modelem Wey, a to s takovým přehledem, že tvořil polovinu jejích prodejů.

Od zbytku portfolia Wey se přitom značně odlišoval. Jedná se sice také o luxusně řešený automobil, využívá však rámové konstrukce, a tak jde o model podobné koncepce jako třeba legendární Mercedes-Benz třídy G. Oproti němu je však s délkou 4.760 mm o nějakých šest čísel kratší.

I v reakci na tento úspěch se tak Tank v dubnu osamostatnil jako značka, a tak se z Wey Tank 300 stal jednoduše Tank 300. A v rámci tohoto osamostatnění rozšiřuje nabídku, když se připravované novinky prezentují na právě probíhajícím autosalonu v Šanghaji. Jejich přípravu mimochodem Great Wall naznačoval již loni, tehdy ještě zřejmě v rámci portfolia Wey.

První se jmenuje Tank 700 a jde jednoduše řečeno o většího bratra třístovky. Styl drsňáka zůstává zachován, byť řešení předních partií je lehce odlišné. Zůstává i luxusní interiér, v tomto případě s opravdu obrovskou obrazovkou multimediálního systému a čtyřmi místy, vzadu se totiž nachází rozměrná konzole oddělující cestující. Rozměry zatím zveřejněny nebyly, z logiky jména by však sedmistovka měla být větší než dosavadní třístovka.

Na vrchol nabídky se pak postaví Tank 400, sloužící jako vlajková loď mladé značky. Hranatá karoserie zůstává i v tomto případě, celkový charakter je však luxusnější a méně drsný, byť přídi dominuje majestátní maska chladiče s bohatým chromováním. Podle dostupných zdrojů Tank 800 na délku měří 5,2 metru, což naznačuje, že se nebude bát konkurovat i takovým vozům jako Bentely Bentayga nebo Mercedes-Maybach GLS.

Luxusnímu ladění i zdě odpovídá také interiér, rovněž čtyřmístný, tedy alespoň u vozidla prezentovaného v Šanghaji. Nechybí tu přitom komfortní polštářky nebo skleničky na šampaňské dokazující, že úroveň luxusu má být opravdu ta nejvyšší.

Tank 700 a 800 by podle zákulisních zpráv měly dostat shodné motory. Navzdory jejich velikosti se v základu počítá s dvoulitrovým čtyřválcem, chybět by neměl ani třílitrový vidlicový šestiválec a do budoucna také hybridní derivát. Převodovka má být výhradně automatická, devítistupňová.

Touto dvojicí se přitom expanze nezastaví, do dalších let se chystá ještě dvojice Tank 500 a Tank 600, vyplňující mezery v nabídce mezi třístovkou a sedmistovkou. Great Wall má přitom ambice prodávat modely Tank i na jiných trzích než v Číně, spekuluje se třeba o zájmu o ruský trh, kde luxusní offroady milují. I díky tomu by do roku 2025 ráda prodávala na 500.000 aut ročně.