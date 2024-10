Čínská odvaha v praxi: V Německu vstupují na trh s taxíky, legenda vyklízí pole

Veškerou taxi elektroniku včetně taxametru a svítilny, stejně tak i potažení folií v typické krémové taxi barvě a vyřízení potřebných přihlášení na úřadech nabízí Wey do konce roku zdarma.

Tovární úpravy dostal model GWM Wey 03. Ten se ještě loni v Evropě jmenoval Wey Coffee 02 a aby se to nepletlo, na globálním trhu se jmenuje Wey Latte. Jde zhruba o auto velikosti Škody Kodiaq, které samotná automobilka řadí do prémiového segmentu.

V Německu se trh s taxíky v posledních mění. Postupně z něj mizí kdysi dominantní Mercedes-Benz. I u něj ale došlo k výrazné proměně složení nabízených modelů - pryč je dominance limuzín vyšší střední třídy. Taxíky byly v poslední době ve velké míře kompaktní Mercedesy třídy B. Mercedes ale loni oznámil, že už o tuto část trhu nestojí a nepřijde mu dostatečně prestižní. Králem německých taxíků se postupně stal Volkswagen, a to hlavně díky modelu Touran, kterému sekunduje Caddy. Mercedes měl ještě před pěti lety většinu trhu, letos už jen paběrkuje za Volkswagenem a Toyotou, která hlavně díky svému hybridnímu pohonu využila v posledních letech příležitost. Dnes už ale místo dřívějších priusů+ dodává taxikářům hybridní Corolly a SUV RAV4.

I Wey to zkouší s hybridem. Wey 03 je v Německu k mání jako plug-in hybrid s poměrně velkorysou baterií a vysokým systémovým výkonem. Předokolka nabízí celkový výkon 270 kilowattů (367 koní), 150 kilowattů nabízí přeplňovaný benzinový dvoulitr a dalších 120 kilowattů přidává elektromotor na přední nápravě. Jak už to u elektromotorů bývá, jde o maximální hodnotu, udávaný trvalý trvalý výkon je 60 kilowattů. Jako úložiště energie slouží baterie s 34 kilowatthodinami kapacity, využitelných z toho je 29 kWh. Dojezd čistě na elektřinu by měl být 130 kilometrů, ve městském provozu pak 144.

Komu by to bylo málo, může si připlatit za pohon všech kol, ten se ale váže jen s nejvyšší výbavou. Pak přibude i elektromotor na zadní nápravě s výkonem 135 kilowattů (trvalý 47 kW) a celkový výkon poskočí na 325 kW s maximálním točivým momentem 685 Nm. To už stačí na zrychlení z nuly na stovku za 5,3 sekundy a maximální rychlost 230 kilometrů v hodině. Čtyřkolka má navzdory dalšímu motoru nižší spotřebu, proto čistě na elektřinu ujede alespoň podle toho, co je v dokumentaci, o devět kilometrů více než předokolka.

Vozy lze dobíjet i na DC stanicích výkonem 50 kilowattů, nabití z nuly na 80 procent podle údajů výrobce zabere 38 minut. Udávaná kombinovaná spotřeba na sto kilometrů je s nabitou baterií u obou provedení půl litru benzinu a 25,2 kWh elektřiny u předokolky a 24,3 kWh u zadokolky. S vybitou baterií už čísla odpovídají tomu, že jde o velké benzinové SUV, jehož hmotnost je 2,5 tuny. V obou případech jde o zhruba osm litrů benzinu.

Rozhodující budou ceny. Předokolka začíná na 47.900 eurech (1,2 milionu korun), nejvyšší výbava luxury stojí 51.900 eur (1,3 milionu korun) a za pohon všech kol se pak připlácí další čtyři tisíce eur (celkem 1,4 milionu korun). Není jasné, na jak velké slevy taxikáři dosáhnou. Na německém serveru mobile.de lze najít několik nejetých skladovek nabízené proti ceníku i o osm tisíc euro levněji. Pro srovnání nová Škoda Kodiaq s plug-in hybridním pohonem o systémovém výkonu 150 kilowattů, baterií 27 kWh a pohonem předních kol začíná v Česku na 1,15 milionu korun.

Wey to ale nezkouší jen s taxikáři. Na konci září představili i verzi pro autoškoly. Tato úprava včetně potřebných schválení vyjde na 849 eur (21.500 korun). Tato úprava na místě spolujezdce obsahuje kromě pedálů brzdy i plynu i pedál na snížení točivého momentu, což může být u elektromobilů velmi důležité. Na místo řidiče pak lze snadno domontovat i ruční ovládání, na který by měl být celý systém připraven.

Dodávky aut taxikářům jsou svého druhu velmi dobrý marketing. Lidé zpravidla předpokládají, že auto musí být dobré, když si jej pořídí někdo, kdo s ním plánuje opravdu hodně jezdit. Očekává se i to, že taxikáři si mezi sebou řeknou své zkušenosti s jednotlivými vozy a to, co mezi nimi převládne, musí být to nejlepší. Tak jednoduché to ale není. Z velké části rozhoduje to, na jakou slevu taxi firmy dosáhnou, případně jaké podmínky dostanou u leasingové společnosti. V některých případech mohou taxislužby figurovat jen jako v podstatě výrobci zánovních vozů. V době levných peněz a takzvaných krátkých leasingů v minulé dekádě tak některé pražské taxislužby střídaly vozy i po čtyřech měsících. Bylo to mnohem levnější než si auto nechávat roky a spolehlivost nebo kvalita nehrály v podstatě žádnou roli.