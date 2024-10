Prodeje taxíků Mercedes-Benzu letí ke dnu. Značce to nevadí

Mercedes-Benz třídy E v charakteristické, velmi světle žluté barvě je ikonickým taxíkem nejen německých měst. Dominance této značky, vypadá to, však začíná pomíjet, soudě dle strmého propadu prodejů. Za období od ledna do srpna 2024 se v Německu prodalo jen 497 všech taxíků značky Mercedes-Benz, o 71 % méně než za stejné měsíce roku 2023.

Propad však není jen otázkou posledního roku. Tržní podíl Mercedes-Benzu u taxíků se v Německu smršťuje nejméně od roku 2019, kdy byl 52 %. V roce 2023 to bylo 38 % a letos to vypadá na pouhých 13 %. Co do modelů je letos v Německu největší pokles u třídy B, která se propadla o 95 % na jediný kus, a třídy E, která letěla dolů o 90 % na 127 kusů. Obliba modelu Vito zůstala zhruba na stejných číslech.

Ojetý Mercedes-Benz E (W212) • auto.cz

Novým lídrem trhu je v Německu Volkswagen s modely Touran a Caddy. Víc taxíků než Mercedes-Benz prodá i Toyota, a to v podobě speciálně upravených verzí corolly a RAV4.

Daimler, přímý předchůdce dnešního Mercedesu-Benz, přitom v roce 1896 „vynalezl“ taxík tak, že do auta namontoval taxametr. Do 10. let 21. století zdůrazňoval své dlouhodobé partnerství s tímto odvětvím osobní přepravy. V loňském roce však Ola Källenius, šéf značky, ohlásil konec továrních přestaveb mercedesů na taxíky a konec slev pro firmy provozující taxislužbu.

TEST Mercedes-Benz třídy E 400 e 4Matic – Paradox dnešní doby Vladimír Kadera Testy

„Po rozsáhlém testování a průzkumu trhu jsme zjistili, že množství prodaných aut a nainstalovaných systémů v osobní přepravě není dostatečné na to, abychom měli udržitelné tovární řešení,“ komentoval tehdy rozhodnutí. Celkový počet ročně nově registrovaných taxíků v Německu je mezi 6 a 7 tisíci kusy, kdežto všech osobních aut se tam prodá ročně o několik řádů více – okolo 2,8 milionu.

Mercedes-Benz bude stále nabízet úpravy aut pro luxusní osobní přepravu, tedy limuzíny. Pro standardní taxíky s taxametry však budou muset provozovatelé těchto služeb jít jinam.