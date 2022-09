Čínské novinky pro Evropu zabodovaly v Euro NCAP. ORA i WEY mají 5 hvězd, zazářila i Tesla

Organizace Euro NCAP zveřejnila výsledky pátého kola svého bezpečnostního hodnocení, ve kterém se tentokrát podívala na zoubek následujícím vozům: Tesla Model Y, Genesis GV60, Kia Niro, ORA Funky Cat a WEY Coffee 01. A jak si kdo vedl?

Začněme od čínských novinek značek ORA a WEY, které spadají pod čínský koncern Great Wall Motor. Naši pozornost si přitom zaslouží už jen z toho důvodu, že míří na starý kontinent, kde se o jejich distribuci postará jeden z největších evropských dealerů - společnost Emil Frey.

Oba vozy by se měly nejprve objevit na německém trhu a zákazníky mohou kromě jiného oslovit i pětihvězdičkovým hodnocením bezpečnosti. Mnozí si přitom nejspíš pamatují, že něco takového nebývalo u čínských automobilek vždycky zvykem.

Elektrický hatchback ORA Funky Cat, který by měl být dostupným elektromobilem, získal 92 % za ochranu dospělé posádky, 83 % za ochranu dětí, 74 % za ochranu chodců a 93 % za asistenční systémy. Prémiově postavené plug-in hybridní SUV WEY Coffee 01 získalo 91 % za ochranu dospělé posádky, 87 % za ochranu dětí, 79 % za ochranu chodců a 94 % za asistenční systémy.

„V minulosti jsme od některých čínských výrobců viděli dobré, ale také velmi špatné výsledky. V letošním roce bude Euro NCAP testovat více čínských vozů než kdykoliv předtím, a Great Wall skutečně nastavuje laťku pro ostatní,“ uvedl Michiel van Ratingen, generální tajemník Euro NCAP.

Organizace pak v tiskové zprávě dodává, že slušné výsledky v minulosti ukázaly také modely čínských značek jako NIO, LYNK & Co nebo MG. Výsledky vozů ORA a WEY pak jen potvrzují, že čínský Great Wall Motor skutečně dokáže stavět vozy na úrovni evropských automobilek.

Zřejmě největší hvězdou posledního kola testování se však stal kompaktní crossover Tesla Model Y, vyrobený v německé Gigafactory. Prakticky v každé disciplíně si totiž Model Y odvezl minimálně nadprůměrné hodnocení. Za ochranu dospělé posádky 97 %, za ochranu dětské posádky 87 %, za ochranu chodců 82 % a za asistenční systémy působivých 98 %.

„Gratulujeme také společnosti Tesla k opravdu vynikajícímu a rekordnímu hodnocení Modelu Y. Tesla ukázala, že nic než to nejlepší ji nestačí, a my doufáme, že o to bude usilovat i v budoucnu,“ uvedl Michiel van Ratingen.

V testech přitom Tesla Model Y zaujala jak ochranou posádky i okolí, tak i kamerou sledující řidiče a kamerovým bezpečnostním systémem Vision, který si vedl mimořádně dobře při prevenci kolizí s jinými automobily, cyklisty i chodci.

Špatně si ovšem nevedly ani korejské automobily. Elektrické SUV prémiové značky Genesis GV60 dostalo pět hvězd, podle Euro NCAP má však ještě drobné rezervy v ochraně zranitelných uživatelů silnic. V jednotlivých disciplínách si vůz odvezl hodnocení 89 %, 87 %, 63 % a 88 % (ochrana dospělé posádky, dětí, chodců a asistenční systémy).

Menší model Kia Niro se standardní výbavou získal čtyři hvězdy, nicméně s výbavou Safety Pack už to bylo pět hvězd. Bez ohledu na výbavu přitom vůz získal 91 % za ochranu dospělé posádky a 84 % za ochranu dětí. Rozdíl byl u ochrany chodců (75 vs. 76 %) a asistenčních systémů (60 vs. 79%).