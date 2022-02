Čínský Dongfeng už prý chystá konkurenci pro elektrický Hummer EV

Čínská značka Dongfeng sice před časem vstoupila na český trh, kde nyní nabízí několik SUV modelů, nás však nyní budou zajímat stroje, které si nechává pro svůj domácí trh. Respektive bude řeč o jednom jediném stroji – modelu Warrior M50.

Drsně vyhlížející pick-up, který už na první pohled nápadně připomíná ikonický Humvee, byl původně vyráběn pouze pro čínskou armádu, začátkem léta loňského roku ovšem společnost představila i civilní verzi, kterou by podle nových spekulací měla doplnit elektrická civilní verze.

Podle informací webu Car News China je vůz označován jako projekt M18-1 a v budoucnosti by modelovou nabídku měly doplnit ještě verze M18-2 a M18-3. Všechny vozy by přitom měly stát na čistě elektrické platformě značky pro terénní vozidla, která nese označení MORV.

Zatím není jasné, jakou techniku bude stroj využívat a zda si elektrický Warrior ponechá klasickou rámovou konstrukci. Stroje by však měl měřit na délku cca 6,2 metru, měl by mít až šestimístnou kabinu a jeho hmotnost by se měla pohybovat okolo 3,1 tuny.

Zatím není zřejmé, na jaký design novinka vsadí. Zda zůstane věrná hranatým tvarům, nebo bude kopírovat styl Hummeru EV od GMC a vsadí na trochu elegantnější a futurističtější styl.

Po stránce techniky už se ale objevují spekulace, podle kterých dostane elektrický Warrior baterii s kapacitou 140 kWh, která by mohla stačit k dojezdu okolo 500 km. Velmi působivé by pak mělo být rychlonabíjení za pouhých 27 minut, což bychom ale brali krapet s rezervou.

Baterie by měla napájet elektrické pohonné ústrojí o kombinovaném výkonu až 800 kW (cca 1088 k), díky kterému by se měl vůz s označením M18 dostat na rychlost 100 km/h v čase okolo 5 sekund. Zajímavostí by pak měla být i bohatá technologická výbava, včetně asistenčních systémů.

Výroba vozu by údajně měla probíhat v novém závodu, jehož kapacita by měla začít na 20.000 kusech ročně a postupně by se měla navýšit až na 50.000 vozů ročně. Cena by se pak měla v přepočtu pohybovat okolo 2 až 2,3 milionu korun.