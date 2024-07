Čínský Voyah Free je luxusní elektromobil s italským designem. Stojí za ty peníze?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Elektromobily jsou v mnoha ohledech jednodušší než auta s konvenčním pohonem. Vyvinout výkonný elektromotor totiž není tak náročné jako v případě zážehových či vznětových agregátů.

Také proto se čínské automobilky se u lokálně bezemisních aut dostávají před tradiční výrobce z Evropy či Spojených států. Pohledný Voyah Free není výjimkou.

Tohle velké SUV s designem od italských návrhářů, výkonem 360 kilowattů a velkým akumulátorem totiž hravě může soupeřit se zdejší konkurencí. Ve výbavě má dokonce i vzduchový podvozek.

Na druhou stranu stojí přes 2 miliony korun a v některých ohledech mu zkrátka chybí větší technická vyspělost, jakou známe například z prémiových konkurentů z Německa. Přesto Voyah Free ukazuje, že kdysi vysmívaní Číňané během několika let zvládli to, co jiným trvalo klidně půl století. I když jim v tom tedy pilně pomáhá jak komunistická vláda, tak najatí specialisté z Evropy, USA a dalších zemí.