Rallye Hustopeče v cíli: Březík obhájil, mistrovství vede Kopecký

Vítězem dvacátého ročníku Agrotec Petronas Rally Hustopeče se stal Adam Březík (Škoda Fabia RS Rally2) a obhájil tak loňské prvenství. Druhý dojel Jan Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) a po třech soutěžích mistrovství České republiky zvýšil svůj náskok v čele šampionátu.

Jubilejní dvacátý ročník jihomoravského podniku měl druhý den na programu osm rychlostních zkoušek v celkové délce 108,44 kilometrů. Celkový počet měřené vzdálenosti se tak v cíli soutěže zaokrouhlil na rovných 200 kilometrů.

Předčasný start přibrzdil šance

Druhý den soutěže začínal její osmninásobný vítěz Jan Kopecký s náskokem tří sekund před Adamem Březíkem a na třetím místě figuroval s mankem 5,2 sekundy Filip Mareš (Toyota GR Yaris Rally2). Další soupeři byli vzdáleni půl minuty a více. A byl to právě Mareš, který začal den nešťastně, protože odstartoval předčasně do rychlostní zkoušky, byť podle svých slov jen o čtyři setiny sekundy. Penalizace deset sekund ho však srazila na třetí příčku a o první místo se začali přetahovat Kopecký s Březíkem. Po dopolední sekci čtyř zkoušek vedl Kopecký o 0,8 sekundy před soupeřem.

“Na desáté zkoušce jsme dostali nějakou ránu do podlahy a asi se pohnulo ukotvení pásů, totálně mi to skřípnulo třísla. Myslel jsem, že zkoušku ani nedojedeme, jsem úplně vyřízený, v cíli jsem málem omdlel,” uvedl v servisní zóně Kopecký.

Březík se netajil tím, že jeho cílem je obhajoba loňského prenství: „Ráno jsme asi trošku zaspali a lehce prokaučovali první erzetu. Honza nám tam trošku uskočil. Na tratích je spousta šotoliny a člověk je blízko chybě, které se chceme vyvarovat, takže jsme to tam pojali víc v pohodě. Samozřejmě se pokusíme obhájit loňské prvenství, o to nám tady jde. Do nastavení auta rozhodně sahat nebudeme.”

Třetí Mareš se navzdory penalizaci stále nevzdával snahy útočit na své soupeře. “K penalizaci nemám moc co říct. Jede se strašná 'kudla', asi ještě větší než loni. Navíc jsme si to sami zkomplikovali, ale nechceme to vzdát. Na osmé zkoušce jsme trefili nějaký sloupek, naštěstí to odnesl jenom pravý blatník a nic jiného nebylo poškozeno. Pořád je to daleko do cíle. Budeme to zkoušet dál.“

Ze soutěže odstoupili mimo jiné na osmé rychlostní zkoušce Rakušan Albert Thurn und Taxis (Škoda Fabia RS Rally2), který skončil se svým vozem mimo trať bez většího poškození, ale nedokázal se vrátit zpět na trať. Ze hry se dostal také Aleš Jirásek, kterého vyřadily dva defekty pneumatik.

Vítěz si dost polepšil

Odpolední sekci začal nejrychleji Kopecký, který zvýšil svoji časovou převahu na 2,8 sekundy. Pak však začal úřadovat Březk, který byl nejrychlejší na dvou erzetách po sobě. Dostal se na první místo a před závěrečným dějstvím navýšil svůj náskok na 2,7 sekundy. V závěrečném měřeném úseku byl sice nejrychlejší Rakušan Simon Wagner (Hyundai i20 N Rally2), ale Březík svůj náskok ještě navýšil, když Kopecký dosáhl v závěru pátý čas, když dojížděl erzetu na defektu pneumatiky.

Devětadvacetiletý Březík na první letošní soutěži havaroval a na květnové rallye v Čekém Krumlově dojel sedmý. V průběžném pořadí mistrovství republiky figuroval na desáté příčce. V Hustopečích vybojoval 57 bodů ze 60 možných a v aktuálním pořadí postoupil na páté místo.

“Myslím, že to bylo velice vydřené vítězství. Na poslední zkoušce jsme sice Honzu porazili, ale i tak jsme tam byli v poli a nechali tam pár vteřin. Šli jsme do toho co to šlo. Párkrát jsme měli namále, ale to jsou závody. Nepolevili jsme a tohle je odměna. Říkal jsem si jen, že by to mohlo být rozhodnuté už před poslední zkouškou. Na Šumavě i na Krumlově jsme jeli blbě, k to mu není co říci. Mrzí nás to, ale tak to je. Sezona je ještě dlouhá, zbývají tři soutěže, tak uvidíme, jestli to dokážeme nějak zlomit. Chtěl bych poděkovat týmu a všem partnerům, že při nás pořád stojí,” zhodnotil Březík své jihomoravské vítězství.

Mimo stupně, ale spokojení

Čtvrý v cíli Erik Cais (Hyundai i20 N Rally2) se v cíli tvářil spokojeně: “Do rychlých zatáček jem si pořád nebyl úplně jistý, ale určtě to bylo lepší než první den. Potěšilo mě množství fanoušků a mezi vinicemi má soutěž kouzelnou atmosféru.” Na páté příčce dojel úřadující český mistr Dominik Stříteský (Škoda Fabia RS Rally2). “Neměli jsme žádný problém, všechno fungovalo. Fanouškům se to muselo v okolí vinic líbit, Hustopeče jsou nádherný kraj. Jsme rádi, že je jich tu tolik, jejich podpora je znát i v autě,” prohlásil jezdec. Nadšený byl šestý v cíli Věroslav Cvrček (Škoda Fabia RS Rally2): „Výsledek je senzační, ale hlavní byl zážitek z řízení, z trati a ze spolupráce s Petrem Těšínským, která je fantastická. Nechci tím říci, že to jde samo. Prostě se pořád snažíme zlepšovat a teď si to prostě sedlo.”

Konečné pořadí (po RZ14 z RZ14):

1. Březík, Krajča (Škoda Fabia RS Rally2) 1:47:38,5; 2. Kopecký, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) +6,4; 3. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) +9,1; 4. Cais, Trunkát (Hyundai i20 N Rally2) +49,0; 5. Stříteský, Bacigál (ČR, Slov./Škoda Fabia RS Rally2) +1:30,9; 6. Cvrček, Těšínský (Škoda Fabia RS Rally2) +2:07,5; 7. Kundlák. Baran (Slov./Škoda Fabia R5) +2:20,3; 8. Wagner, Oestlenderová (Rak./Hyundai i20 N Rally2) +2:21,2; 9. Pech, Uhel (Citroën C3 Rally2) +2:52,5; 10. Kohn, Whittock (ČR, Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +3:10,4; 11. Trojan, Chlup (Škoda Fabia RS Rally2) +7:22,3; 12. Soldát, Winzig (Škoda Fabia R5) +7:49,0; 13. Ševčík, Vajďák (Škoda Fabia R5) +8:39,8; 14. Trněný, Pritzl (Škoda Fabia R5) +9:04,2; 15. Hanák, Večerka (Škoda Fabia RS Rally2) +9:48,8; 16. Nešetřil, Černoch (Škoda Fabia RS Rally2) +11:42,5; 17. Nwelati, Štross (Škoda Fabia R5) +12:28,5; 18. Zedník, Zedníková (Ford Fiesta Rally2) +12:37,3; 19. Štefan, Beleš (Peugeot 208 Rally4) +13:11,2; 20. Čaloun, Čalounová (Škoda Fabia Rally2 evo) +13:18,6.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí (po 3 ze 6 soutěžích):

Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 146 bodů; 2. Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) 135; 3. Cais (Hyundai i20N Rally2) 116; 4. Wagner (Rak./Hyundai i20 N Rally2) 104; 5. Březík (Škoda Fabia RS Rally2) 79; 6. Kundlák (Slov./Škoda Fabia R5) 72; 7. Stříteský (Škoda Fabia RS Rally2) 61; 8. Cvrček (Škoda Fabia RS Rally2) 50; 9. Kohn (ČR, Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 49; 10. Pech (Citroën C3 Rally2) 45; 11. Jirásek (Škoda Fabia R5) 20; 12. Novotný (Škoda Fabia R5) 18; 13. Trněný (Škoda Fabia RS Rally2) 11; 14. Trojan (Škoda Fabia R5) 10; 15. Jírovec (Toyota GR Yaris Rally2) 9; 16. Soldát (Škoda Fabia R5) 6; 17. Kopáček (Ford Fiesta Rally2) 5; 18. Ševčík (Škoda Fabia R5) 3; 19. Hanák (Škoda Fabia RS Rally2) 1.

Výsledky jsou neoficiální.