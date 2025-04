Cla na čínské elektromobily se možná opět sníží. EU místo toho chce zavést minimální cenu

Situace s cly je poslední dobou komplikovaná a nepřehledná, kvůli krokům Donalda Trumpa a odvetám států, které svými kroky rozezlil. Vést to ale může k vyřešení situací mezi ostatními zeměmi. Už dříve se psalo o tom, že na nová cla plánují společně reagovat odvěcí rivalové Japonsko, Jižní Korea a Čína. Teď to zase vypadá, že by se Evropská unie mohla dohodnout s Čínou na zrušení, nebo alespoň snížení tarifů na dovoz elektromobilů.

Ta platí od loňského podzimu a k dosavadním 10 % přidaly další procenta v závislosti na konkrétní značce. Komise zavedla například clo 17 procent na automobilku BYD, 18,8 procenta na značky spadající pod Geely a 35,3 procenta na modely státního podniku SAIC. Kromě čistě bateriových vozů platí i pro sériové hybridy, kde spalovací motor nemá mechanické propojení s koly.

Vztahují se ale i na vozy zahraničních značek, vyráběné v Číně na export, což zahrnuje Teslu, Dacii, Mazdu nebo Cupru. Některé evropské automobilky se také z tohoto důvodu proti zavedení cel ohradily. Ale samozřejmě se obávají také odvety ze strany Číny, což by mohlo mít závažný dopad na prodeje na největším světovém trhu.

Důvodem zavedení byly podle Evropské komise neférové dotace od čínské vlády, které dávají tamním výrobcům výhodu proti evropským automobilkám. Dle původních plánů měla cla platit na dalších pět let, možná skončí podstatně dříve. Čína a Evropská unie okamžitě zahájí jednání ohledně cen elektrických vozidel, uvedl čínský ministr obchodu Wang Wen-tchao po hovoru s eurokomisařem pro obchod Marošem Šefčovičem. Objevily se také první detaily chystané dohody.

Nepůjde pravděpodobně o úplný návrat k původním pravidlům, místo toho se mluví o zavedení minimální ceny. Čínští výrobci by se tak museli zavázat, že na evropském trhu nebudou prodávat své vozy za cenu pod stanovený limit. Není však zatím řečeno, jaký by měl být a zda by se lišil dle třídy, nebo jestli by se vztahoval i na z Číny dovážené modely evropských značek.

Nová cla v Evropě zřejmě opravdu zafungovala, což se projevilo na letošních prodejích. Za únor měly elektromobily čínských značek podíl 6,9 %, což je nejnižší číslo od února 2023 a pokles proti lednu, kdy byl podíl 7,8 %. Celý trh s elektromobily přitom proti lednu poskočil o 26 % nahoru, podíl na celkovém trhu mají 17 %.

