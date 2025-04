Čína chce spojit státní automobilky. Mají lépe konkurovat doma i u nás

Že má Čína spousty státem vlastněných automobilek, je známý fakt, platí to ostatně i pro ty přítomné na našem trhu. Nejsou však všechny na stejné úrovni. Například automobilka SAIC, pod kterou spadá MG, je vlastněna vládou města Šanghaj a nově příchozí Chery, pod které spadá Omoda s Jaecoo, vlastní vláda města Wuhu.

Přímo centrální vláda Číny vlastní tři automobilky – FAW, Dongfeng a Changan. První zmíněná je nejstarší automobilkou v zemi, s produkcí začala v roce 1953 a její název v překladu znamená „První automobilka“. Dongfeng zpočátku nesl název „Druhá automobilka“, než získal současné jméno vypůjčené z komunistického sloganu „Východní vítr převládne nad západním větrem“, s produkcí ale začal až v roce 1969. Changan své počátky datuje až do roku 1862, první auto vyrobil v roce 1957, tedy o dost dříve než Druhá automobilka. Jemu se podobné generické jméno vyhnulo, v 50. letech se ale ještě jako zbrojovka nesl název „Státní závod 456 pod Centrálním úřadem vojenského průmyslu“.

První dvě zmíněné automobilky by se dle informací z Číny měly v brzké době sloučit. „Vláda podpoří strategickou restrukturalizaci státem vlastněných automobilek, které zaostávají v přechodu na elektrická vozidla", jak přiznal místopředseda Státního úřadu pro dohled nad státním majetkem a správu při Státní radě Gou Ping na fóru o elektromobilech v Pekingu.

Podle reportu The New York Times jsou jednání v pokročilé fázi a obě firmy již o záměru informovaly své zahraniční partnery. Dongfeng má tržní kapitalizaci 4,89 miliardy dolarů, zatímco Changan Auto je ohodnocena na 15,65 miliardy dolarů. Obě automobilky letos dohromady prodaly kolem 4,6 milionu vozů. Pokud by se opravdu spojily, překonaly by loňská čísla BYD a nová skupina by se stala největší čínskou automobilkou. BYD ovšem tento rok už plánuje prodat kolem 5,5 milionu vozů.

Ačkoliv Číně vládne komunistická strana, do plánovaného hospodářství známého z našich končin má daleko. I přesto se státním automobilkám nevyhnuly problémy, které bychom si s komunistickými státními automobilkami přirozeně spojovali. Tedy nedostatečná efektivita, přebujelá byrokracie a pomalé reakce na vývoj trhu, politické vměšování a kvalita neodpovídající soukromé konkurenci.

Uznala to i samotná čínská vláda, která na neefektivnost tří státních automobilek upozorňovala už v minulé dekádě. Zhang Yuzhuo, předseda Státního úřadu pro dohled nad státním majetkem a správu při Státní radě, v březnu 2024 řekl, že státní automobilové společnosti byly příliš pomalé v přechodu na NEV automobily, tedy elektromobily a hybridy. Ve srovnání se soukromými, ale i lokálními vládami vlastněnými automobilkami se opravdu tato trojice zatím příliš nevytáhla, minimálně co se prodejů týče.

Nějakou formou restrukturalizace by měla projít i automobilka FAW, podle Nikkei Asia by měla být nějakou formou i součástí spojení dvou výše zmíněných automobilek. Zde nemusí jít o úplně začlenění do jedné společnosti, ale třeba o využití společného dodavatelského řetězce. Už dříve ostatně všechny tři automobilky podepsaly dohodu o vzájemné spolupráci.