Clarkson a spol. natáčejí na Slovensku The Grand Tour. Byli i v Česku!

Příští díl pořadu The Grand Tour by se mohl z části odehrávat v České republice.

Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May se totiž momentálně nacházejí na Slovensku, kde evidentně natáčejí jednu epizodu zmíněné show. Dokládají to zejména různé příspěvky na sociálních sítích - jak od fanoušků, tak od aktérů samotných.

James May například zveřejnil snímek zachycující trojici nejslavnějších motoristických novinářů planety, jak si vychutnává pivo v Bratislavě. A to s vysvětlením, že pánové měli ráno volno, a tak vyrazili na "zdraví prospěšnou projížďku na kole".

Jeremy Clarkson zase na svých profilech sdílel video, jak si užívá jízdu ve Škodě 1100 OHC z roku 1957. Kromě toho, že se pochlubil, že se do malého roadsteru vešel, také závodnímu stroji vysekl poklonu, když k jedné fotce přidal jasný komentář: "Skoda: absolutely fantastic." Vůz pochází ze Škoda Muzea.

Se škodovkou Clarkson zřejmě jezdil na letišti nedaleko Piešťan. Dále víme, že natáčení probíhalo také v Žilině. A dokonce také tušíme, jaká "hlavní" auta Angličané do nové epizody zvolili. Richard byl totiž viděn ve žlutém Chevroletu SSR, Jeremy v bizarním voze jménem Mitsuoka Le-Seyde (navíc s nějakými svícny na předních blatnících) a James v podivném fialovém hot rodu.

Na sociálních sítích se ale objevily i další zajímavé informace. Například ta, že štáb The Grand Tour na Slovensko dorazil z Polska. Anebo vyjádření od Clarksona, který na Twitteru na odtaz, jestli tým dorazí také do Česka, odpověděl: "Už jsme tam byli. Pršelo."

Je tedy možné, že kromě "potvrzeného" Slovenska se chystaná epizoda bude odehrávat minimálně ještě v Polsku a Česku. Trio však může zavítat i do dalších zemí, podle neoficiálních informací se chystá do Maďarska. Připravovaný díl by se totiž měl věnovat zemím východní Evropy a ukázat je jako místa, která sice nejsou turisticky "profláklá", ale přitom jsou zajímavá.

Tak uvidíme!