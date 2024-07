Corvette C8 ZR1 zvěčnila svého šéfinženýra. Podobiznu ponesou i všechny další

Tadge Juechter odchází do důchodu po 47 letech u General Motors. Šéfinženýrem Chevroletu Corvette je 15 let a jeho poslední model, divoká ZR1, nese podobiznu jeho tváře.

Nový Chevrolet Corvette ZR1 svým víc než tisícikoňovým osmiválcem, který je nejsilnější, co kdy americká automobilka pro sériové osobní auto vyrobila, vypálil rybník Moparu a jeho osmiválci Demon. Pozornost se soustředila hlavně na pohonné ústrojí a křiklavé designové prvky, takže drobný kulatý tisk v rohu zadního okna zůstal téměř nepovšimnut.

Není to totiž něco, co by mělo každé sklo každého auta – je to podobizna Tadge Juechtera, šéfinženýra corvette, který odchází do důchodu po 47 letech práce u GM. Corvette C8 ZR1 byla jeho posledním projektem.

„Tadge činil naše vozidla a naši společnost lepší každým dnem, kdy přišel do práce, a to téměř pět desetiletí. Jeho kariéra kulminovala nejrychlejší, nejsilnější corvette ze všech,“ nechal se slyšet Mark Reuss, šéf koncernu GM. „ZR1 a všechny další corvette, které přijdou, ponesou tento symbol, upomínající na nesmírný přínos a navždy oslavující jeho odkaz,“ dodal Reuss.

Juechter přitom u GM začal pracovat v podstatě náhodou. Při svých studiích na Stanfordu strávil dvě léta brigádně na výrobní lince v jedné z fabrik GM – a nelíbilo se mu tam. Když později získal inženýrský titul v mechanice a letectví, neměl vůbec v plánu se ucházet o práci u tohoto koncernu. Jeho kamarád ho však vzal s sebou na nějaký pohovor, Juechter nakonec před náborový tým předstoupil také – a pozici získal.

U GM zůstal v 70. i 80. letech, které byly pro automobilový průmysl v Americe složité, a v roce 1986 získal titul MBA – v podstatě nutnost, když chce člověk u amerických automobilových korporací pomýšlet na pozici ve vyšším managementu. Když se na začátku 90. let hlásil na pozici asistenta tehdejšího šéfinženýra corvette Davea Hilla, pozici získal díky tomu, že při vývoji nástupce corvette gen. C4, tehdy aktuální, navrhl mimo jiné zásadně zlepšit interiér z mizerných plastů.

Coby Hillův asistent začal pracovat v roce 1993 a vývojový tým corvette tehdy měl dva úkoly – udržet stárnoucí gen. C4 svěží a vyvinout novou, tehdy přelomovou generaci C5. Ta skutečně dodnes patří k nejdůležitějším v historii tohoto ikonického modelu, protože měla kompletně nově vyvinuté šasi v podobě prostorového rámu, převodovku přestěhovala k zadní nápravě, čímž se zlepšil jak prostor v interiéru, tak i rozložení hmotnosti, a podlahové panely šasi byly ze „sendviče“ laminátu a balzového dřeva – pevná, ale lehká kombinace.

První velký úkol? Nejlepší corvette za 100 tisíc dolarů

Po odchodu Hilla na penzi byl chvíli šéfinženýrem corvette Tom Wallace. Neměl ale s tímto modelem tolik zkušeností, jako Juechter, a tak mu pozici přenechal. Jeho prvním velkým úkolem bylo postavit verzi ZR1 na základě C6. Měla to být nejlepší corvette, kterou jde postavit do prodejní ceny 100 tisíc dolarů.

Pak ekonomika začala klopýtat a vývojové práce na nové generaci C7 putovaly do šuplíku. Tom Wallace vzal nabídku na brzký odchod do důchodu, takže corvette zůstala Juechterovi. Když v červnu 2009 GM bankrotovalo, nad corvette stahovala mračna, ale vládní auditor, který dostal koncern na starost, zjistil, že právě modelová řada corvette byla jednou z mála, která vydělávala peníze. Juechter tedy dostal za úkol ve vývoji C7 pokračovat.

Následovala generace C8, která je první s motorem uprostřed a bez manuální převodovky. Přitom Zora Arkus Duntov, jeden z duchovních otců corvette, byl velkým zastáncem koncepce s motorem uprostřed. Až do generace C8 však s touto koncepcí zůstalo jen u prototypů.

Právě C8 je také po vývojové stránce celá Juechterova. Generace C5, C6 a do jisté míry i C7, třebaže ta přišla s hliníkovým prostorovým rámem i v základním modelu coby novinkou a byla od C6 více odlišná, než je rozdílů mezi C5 a C6, přeci jen nesou jistý podpis Davea Hilla. Od základu postavená generace C8 však vznikla ryze pod Juechterovým vedením a je tedy nasnadě, že vrcholné provedení vzdá šéfinženýrovi hold alespoň skrz natištěnou podobiznu na skle.