Letošní veteránská sezona je v plném proudu a vy pořád můžete stihnout jeden z populárních českých srazů amerik a poznat nové přátele. Co k tomu potřebujete? Ideálně svou klasickou ameriku. V Česku jich je obrovský výběr a k zajímavému nákupu vám stačí i relativně „lidových“ 500.000 Kč.

Otevřeli jsme českou veteránkou inzerci a našli pět lákavých amerik, jejichž pomocí si letos můžete splnit sen o bublajícím osmiválci. Díky velkoobjemovému srdci, gigantickým rozměrům i specificky nemotorným jízdním vlastnostem si v nich budete připadat jako ve vašem oblíbeném hollywoodském filmu.

Cadillac Eldorado s větrem ve vlasech

V poválečných letech v Americe začala zlatá éra pro milovníky všech velkoobjemových aut. Novým standardem se staly vidlicové osmiválce, a kdo ve společnosti opravdu něco znamenal, užíval si je v majestátních cadillacích. Jedny z nejluxusnějších a nejdražších amerických aut tehdejší doby si přitom dnes můžete užívat výrazně levněji. Dokonce i v Česku si koupíte klasický kabriolet cadillac za necelého půl milionu korun.

Hledání konkrétní generace a modelových roků Cadillacu Eldorado jsme vám zjednodušili. V českých inzercích za tyto peníze nejčastěji najdete devátou generaci vyráběnou v Detroitu v letech 1971 až 1978. Z tehdy nabízených motorů se dodnes ježí vlasy všech evropských legislativců i ekologických aktivistů. Zpočátku se vyráběl s obrovským 8,2litrovým V8, později pak s „ekologičtější“ menším 7litrovým srdcem.

Obyčejnější Dodge Charger pro chudé drsňáky

Brutální Dodge Charger je díky hollywoodským trhákům i kultu snem všech pravověrných nadšenců do klasických amerik. Bohužel, dnes už je jedním z nejdražších a sběratelsky nejžádanějších amerických bouráků, a pokud si chcete slavné jméno dopřát, budete se muset uskromnit. I v Česku si pak můžete koupit duchovního nástupce legendy za překvapivě málo peněz.

Je to třetí generace modelu prodávaná v modelových letech 1971 až 1974, která sice nepůsobí tak drsně jako nejoblíbenější bourák Vina Diesela, ale pořád je poctivou hrubiánskou amerikou. Za relativně málo peněz u nás sice koupíte variantu muscle caru s nejmenším 5,2litrovým osmiválcem, ale k burácení krajinou a přitahování pozornosti všude, kam přijedete, vám bude bohatě stačit.

Mustang? Raději pracovního koně s korbou

Na našem seznamu klasických amerik do půl milionu korun by neměl chybět Ford Mustang, ale nejslavnější první generaci dnes za tak málo peněz koupíte pouze ve stavu na kompletní renovaci. Od Fordu vám však můžeme nabídnout jinou chlapáckou hračku, kterou je osmiválcový pick-up legendární modelové řady F-Series. V českých inzercích jich aktuálně je hned několik.

Nám připadá lákavá hlavně pátá generace z let 1966 až 1972, která přijela na svět ve správných časech a byla evolucí předcházejícího modelu. Nejvýznamnějšími změnami byly prostornější kabina a větší paleta motorizací. U nás můžete najít i zachovalý Ford F-100 s 6,4litrovým osmiválcem big block a manuální převodovkou. Za půl milionu tak budete mít pracovního koně, s jakým na českém venkově uděláte dojem.

Chevy Corvette je pravý americký sporťák

Láká vás pravý americký sporťák? Chevrolet Corvette je jednou z nejvýznamnějších amerických automobilových legend. Nepřetržitě se vyrábí už od padesátých let minulého století a vy si za půl milionu korun můžete koupit jednu z nejzajímavějších generací, minimálně designově. Automobilka ji dala přezdívku „Stingray“, když navázala na předcházející model.

Je to třetí Chevrolet Corvette s interním továrním označením C3. Začal se vyrábět už v létě 1967 a ve výrobě vydržel až do podzimu 1982, přičemž s vaším rozpočtem si koupíte spíše pozdější kousek z konce sedmdesátých let. Ty jsou u nás nejčastěji vybaveny jednou z variant 5,7litrového osmiválce small block. A jedna zajímavost na závěr. Víte, že se Corvette C3 během dlouhých let vyráběl s celkem 21 různými specifikacemi motoru V8?

Na tenhle Lincoln budete potřebovat obrovskou garáž

Pokud máte volnou velkou garáž, proč byste se měli omezovat na rozměrech? Udělejte si radost a zažijte pocity, jaké měli bohatí Američané pří nákupu obrovských luxusních lincolnů. Potřebujete minimálně 5,8 metru prostoru na délku, přes 2 metry místa na šířku a připravte se na skutečnost, že podlahu bude zatěžovat majestátní mastodont téměř 2,4 tunami hmotnosti poctivé americké oceli. Už víte, co máme na mysli? Zajímavou konkurenci cadillacu, jakým jsme začali.

S půl milionem korun v kapse si v Česku můžete koupit i přepychový Lincoln Continental Mark IV ze začátku sedmdesátých let, konkrétněji vyráběný v letech 1971 až 1976. Tenhle silniční křižník se sice vyráběl pouze jako kupé s pevnou střechou, ale když se usadíte do pohodlných křesel, na absenci větru ve vlasech rychle zapomenete. Jedinou dostupnou motorizací byl velký 7,5litrový osmiválec, se kterým měl až zoufalou dynamiku. Jenže tahle amerika není o rychlosti, je o požitku z komfortu.