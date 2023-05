Příběh Dacie je v mnoha ohledech podobný ostatním automobilkám bývalého východního bloku, které se musely po pádu železné opony přizpůsobit výrazně nové situaci.

Dacia po pádu železné opony

Dacia v tu dobu vyráběla vozidla vycházející ještě z modelu 1300, licenčního Renaultu 12 - a tedy z auta s kořeny v 60. letech. Vůz sice postupně prošel několika významnými modernizacemi, vznikly také od něj odvozené užitkové verze nebo hatchback 1320 (po rumunské revoluci 1325 Liberta), ale výrobce potřeboval něco nového.

Video se připravuje ...

Nova: První vlastní vývoj Dacia

V roce 1995 dorazila Nova, první auto, které si Dacia kompletně, od podlahy až po střechu, vyvinula sama. Šlo o zvláštní stroj, který vyhlížel jako klasický tříprostorový sedan, měl ovšem výklopnou záď ve stylu liftbacku. A také jeden problém - protože vývoj odstartoval už v 80. letech, vypadala Nova v době uvedení na trh poněkud zastarale. Dacia ostatně hned o rok později nabídla modernizované provedení.

Vedení rumunské značky si však uvědomovalo, že to je stále málo. Proto se v roce 1997 obrátilo na turínskou společnost I.DE.A Institute s úkolem, aby pro Dacii navrhla moderní auto, které by Novu nahradilo a značku posunulo do nové doby.

Koncept D33: Moderní auto pro novou éru

Italové následně ve spolupráci s inženýry Dacie přišli s konceptem D33. Studie představovala kompaktní sedan se zakulaceným a uhlazeným vzhledem, který měl zaujmout i zákazníky v západní Evropě.

Počítalo se samozřejmě také s moderní výbavou, auto mělo dostat ABS, posilovač řízení, centrální zamykání, airbagy nebo stereo přehrávač kazet. O pohon se podle dostupných informací měly postarat zážehové jednotky o objemech 1,4 a 1,6 litru, výkony se měly pohybovat mezi 59 a 74 kW.

Motory měly mít čtyři ventily na válec, vícebodové vstřikování a katalyzátor. V plánech údajně figuroval také turbodiesel. Kromě sedanu Dacia chtěla nabídnout ještě hatchback, kombi a zmiňuje se i užitková varianta.

Zamítnutí D33 Renaultem a nové směry

V roce 1999 ovšem Dacii koupil Renault, který v D33, autě bez jakéhokoli vztahu k francouzské automobilce a její technice, neviděl budoucnost a se značkou měl jiné plány. Nejprve dorazila modernizovaná SupeRNova (2000–2002), pak Solenza (2003–2005), která už částečně využívala techniku Renaultu, a v roce 2004 přijel první Logan. A dál už ten příběh znáte...