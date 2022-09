Dacií Jogger na dovolenou do Řecka: Máme pro vás několik důležitých čísel

Dlouhodobě testovaná Dacia Jogger 1.0 TCe (81 kW) se zdála na cestu do Řecka ideální. Je to dříč, i když do kopce trošku zadýchaný, ale pro čtyři cestující se spoustou věcí jako dělaný. Obyčejné auto pro obyčejné lidi. Pokud se vám cestou něco pokazí, v žádném servisu není problém ho nechat opravit.

Vyjeli jsme na konci prázdnin. Proti letům minulým je teď cesta v podstatě až do Soluně po dálnici. Jen má v tuto dobu celá Evropa prázdniny, tudíž se tvoří fronty na hraničních přechodech. Doporučujeme stáhnout si aplikaci BorderWatcher. Sleduje aktuální dění na hraničních přechodech. Cestou tam nám aplikace hlásila 300 minut čekání na hlavním hraničním přechodu Horgoš mezi Maďarskem a Srbskem. Sjeli jsme tedy z dálnice a podle navigace hledali vedlejší přechod v polích, kde aplikace hlásila čekací dobu pouze 20 minut, ale jízda tam byla pomalejší. Museli jsme se tam dostat po okreskách a pomalu najet zpátky na dálnici, ale i tak se nám to časově vyplatilo.

Dálnice byly kupodivu prázdné. Zdrželi jsme se jenom na obchvatu Bělehradu, který je ve výstavbě. Slovensko projedete přibližně za hodinu, celé Maďarsko trvá zhruba tři hodiny. Nejdelší část cesty, přibližně šest hodin, jedete přes Srbsko. Severní Makedonii v pohodě zvládnete za 1,5 hodiny.