David Coulthard o závodnickém důchodu: Už se na to necítím

Česká republika je destinací, kterou skotský sympaťák dobře zná. Potkali jsme se po půldruhém roce a rozhovor prošel zajímavým časovým pásmem. Mezi povídáním a publikováním se odehrály věci s výměnou jezdců, které náš host naznačil.

V Česku jste nyní jako ambasador značky ExxonMobil. Jak moc důležité je kvalitní palivo pro současné moderní pohonné jednotky vozů F1?

Nemůžete vyhrávat, pokud nemáte dobrého partnera v oblasti paliv a olejů. V současnosti panuje velmi těsné a důvěrné partnerství mezi společností ExxonMobil a stájí Red Bull Racing, která dostává od dodavatele několikrát ročně inovované verze palivových produktů. Tým pracuje na vylepšeních v oblasti aerodynamiky nebo motoru, některé inovace ale přicházejí z vědeckých rukou a přinášejí efektivnější využití benzinu.

Mohl byste popsat, jak v této sezoně funguje spolupráce mezi vámi a Red Bull Racingem?

V oblasti vývoje nebo testování už nápomocný nejsem. Na to mají své jezdce, piloty týmu Toro Rosso a další mladší závodníky. Moje role je spíše markentingová. Tým mě využívá podle svých potřeb, což velmi oceňuji, protože něco podobného nebývá ve vztahu mezi stájí a bývalým jezdcem obvyklé.

K vaší práci patří také jezdit exhibice. Jak se cítíte za volantem?

Podobné akce jsou „jen“ ukázkou pro fanoušky, pro jezdce je to velká zodpovědnost, protože předvádí vůz. Musí ukázat rychlost, zároveň vše zůstává v mezích bezpečnosti, protože kolem je spousta lidí. Tyto akce jsou dobré i pro mě osobně, protože díky nim zůstávám ve spojení s týmem i jezdci. Díky neustálému kontaktu se světem formule 1 si všímám vývoje tohoto mistrovství a myslím si, že budoucnost F1 bude lepší.

Red Bull nyní zažívá dobré období s motory Hondy. Bylo důležitým faktorem loňské využití těchto agregátů sesterským týmem Toro Rosso?

Bylo to strategické rozhodnutí v momentě, kdy tým Red Bull byl stále pod smlouvou s předchozím dodavatelem pohonných jednotek Renault. Toro Rosso v té době však již spolupracovalo s Hondou. Díky tomu mohlo s Red Bullem sdílet informace v mezích toho, co povolují pravidla.

Mohli inženýři díky tomu pochopit důležité faktory a urychlit vývoj vozu?

Je to období, které si může užívat nejenom Red Bull, ale třeba i ExxonMobil, který se na úspěších velkou měrou podílí. Kdybyste se ovšem nyní kohokoliv z fi rmy ExxonMobil zeptali na plánovaná vylepšení, pochopitelně by popřel, že se nějaká chystají.

Mezi partnery stáje Red Bull patří Aston Martin. Nenabízí se působiště pro Hondu, když se automobilka chystá na debut v Le Mans v roce 2021?

Hádám, že by to do budoucna mohlo být možné. V motorismu existuje řada partnerství v oblasti vývoje, výzkumu a objevování nových zdrojů, takže budoucí spolupráce mezi velkými hráči je možná. Honda by mohla podpořit projekt Valkyrie, protože se jedná o odlišný trh než formule 1.

Před startem sezony poradce Helmut Marko prohlásil, že tým zvítězí v pěti závodech. Je to odvážné?

Určitě si myslím, že je to dosažitelné. Využití nového motoru bylo prvním krokem v přípravách na sezonu 2020. Pokud by třeba již žádný další závod letos nevyhrál, nesníží to hodnotu jejich dosavadních výkonů.

Za Red Bull v této sezoně závodí také Francouz Pierre Gasly. Nezaostává za očekáváním?

Chápe, že jeho výsledky zatím nekorespondují s nadějemi, které do něj byly vkládány.

Může být vyměněný stejně jako Daniil Kvjat, který byl u Red Bullu vystřídán v roce 2016 Maxem Verstappenem?

Myslím si, že se to stane. Mám takové zkušenosti, protože v minulosti jsme již něco takového zažili. Podle umístění v Poháru konstruktérů se udělují finanční odměny a pro dosažení dobrého umístění pochopitelně potřebujete dva vyrovnané jezdce, kteří budou získávat body.

Bývá složité vypořádat se s psychickým tlakem?

Sám jsem si prošel podobnými potížemi, například v jednom týmu s Kimim Räikkönenem. Nový mladý jezdec byl hned nečekaně rychlý, mé výkony rázem dostaly sestupnou tendenci a snažil jsem se pochopit, co dělám špatně.

Nováčkem v sezoně je 2019 Alexander Albon u sesterského týmu Toro Rosso. Považujete ho za příjemné překvapení roku?

Před sezonou jsem o Alexovi příliš nevěděl, a nyní překonává moje očekávání. Vždyť před únorovými testy v Barceloně nikdy nepilotoval monopost formule 1. Když ho osobně potkáte, zjistíte, jaký to je milý a přátelský člověk. Je až překvapivé, že s takovou povahou se stal pilotem formule 1.

Lákalo by vás otestovat si současný monopost F1?

Upřímně? Nechtěl bych řídit dnešní auto, protože bych to nedokázal dělat pořádně. Je mi osmačtyřicet let a nejsem na to v dostatečně dobré formě. Mohu celý den jezdit na exhibici. Nemám však silný krk a nedisponuji potřebnými fyzickými vlastnostmi. Řekněme, že mám svoji éru za sebou, ale velmi jsem si ji užil.

Jak vnímáte zaměření formule 1 na nové technologie?

Současné období je perfektní půdou pro propagování automobilů s hybridním pohonem a ukazuje nám, co budou chtít mladí lidé v budoucnu řídit. Mám objednaný první elektrický Mercedes EQ, který dostanu za několik dnů. Jsem zvědavý na porovnání s klasickými spalovacími motory. Otestuji si ho a udělám si názor, zda je lepší elektrika, nebo spalovací motory.

Během kariéry ve formuli 1 se po vašem boku vystřídalo několik týmových kolegů. Můžete je porovnat?

S Damonem Hillem to bylo složité, protože mezi námi byl věkový rozdíl deseti let. Nyní jsme dobrými přáteli, chodíme na společné večeře, sdílíme stejné zážitky. Třeba smrt Ayrtona Senny v Imole v roce 1994. Mám také dobré osobní vztahy s Markem Webberem. Rozumíme si v mnoha věcech. Mark je nyní v závodnickém důchodu, ale daří se mu v byznysu, je ambasadorem značky Porsche a velmi dobrý v televizi se svým australským akcentem a názory.

Co váš týmový kolega z McLarenu Mika Häkkinen?

Strávili jsme dlouhou dobu u jednoho týmu a nebyli si příliš blízcí, protože jeden chtěl druhého porazit. Když se dnes potkáme, vycházíme spolu dobře.

Mika se zúčastní desetihodinového závodu Intercontinental GT Challenge v Suzuce. Nelákal by vás jednorázový návrat do závodní sedačky?

Ne. Psychicky se cítím v závodnickém důchodu. Po konci ve formuli 1 jsem tři roky závodil v seriálu cestovních vozů DTM a byla to pěkná zkušenost. Ovšem už mi chyběla vášeň, která mě poháněla v královně motorsportu. Ve formuli 1 byl člověk zapálený, všechno řešil, vše ho zajímalo, myslel na hodně věcí. V DTM jsem si ale každý večer sedl, dal si klobásu a k tomu pivo.

Chybělo vám nadšení pro motorsport?

Poslední čemu bych chtěl čelit, je lidské očekávání. Lidé si myslí, že stále dokážu to co před deseti lety. Nyní bych už ale špičkových výsledků dosahovat nemohl.

David Coulthard

Narozen: 27. 3. 1971

Bydliště: Monte Carlo

Starty F1: 246

Vítězství: 13

Stupně vítězů: 62

Nej. tréninky: 12

Nej. kola: 18

Body: 533

Km na 1. místě: 4 211

Km v F1: 59 743

Největší úspěchy: 2. v MS (2001), 3. v MS (1995, 1997, 1998, 2000)

Autoři: Michal Štěpanovský a Jiří Šlégl

Časopis Svět motorů si můžete objednat na ikiosek.cz.