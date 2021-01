DBA představuje další zakázkový Speedback GT, v kufru má minimalistický bar

Pamatujete si projekt David Brown Automobive (DBA) Speedback GT? Pokud ne, není se za co stydět. Jedná se totiž o velmi raritní záležitost, která o sobě dává vědět jednou za čas. Vůz byl poprvé představen v roce 2014, následně se několikrát prezentoval na mezinárodních akcí a od té doby se objevují zprávy jen o vyrobených kouscích. A těch není zrovna mnoho.

Základem DBA Speedback GT je šasi z již nevyráběného Jaguaru XK, kterému následně technici, umělci a designéři DBA musí věnovat 8000 hodin ruční práce. Výsledkem je ovšem elegantně vypadající retro sportovní kupé, které ze všeho nejvíc připomíná klasický Aston Martin DB5.

Až na drobné výjimky, jako byl Speedback Silverstone Edition, vznikají vozy Speedback GT kusově a na objednávku zákazníka. A to je případ i vozu s číslem #011, který bude brzy odeslán novému majiteli do Německa. A co speciálního nabízí tento konkrétní kousek?

Začít můžeme již od exteriéru s černou maskou chladiče, LED světlomety, leskle kovovými doplňky a karoserií lakovanou v odstínu Blue Moon. V podbězích jsou 19“ nerezová drátěná kola, obutá do speciálních pneumatik Avon s označením David Brown, určená pro letní využití. Na zimu je dodávána druhá sada kol, kterou zdobí symbol britské vlajky Union Flag.

Interiér je čalouněn světlou kůží Tabak, kterou doplňuje ručně vyráběné dřevěné obložení z jilmu. Interiér byl přizpůsoben přání zákazníka, jeho největší specialitou je však sada nápojů, obsahující oblíbené značky ginu a toniku budoucího majitele vozu, která je označována jako „typický britský podpis vozu“.

Sada také obsahuje dvě vysoké křišťálové sklenice a vlněnou piknikovou deku. Celá sada je uložena v boxu, ukrytém pod skládací lavicí, která se dá jednoduše vytáhnout z kufru. Posádka si tak může udělat decentní a víkem kufru kryté posezení při sklence „něčeho dobrého“ prakticky kdekoliv. A hlavně se stylem.

Vůz by ale měl být zajímavý i jízdně. Pod kapotou je totiž uložen 5,0litrový twin-scroll kompresorem přeplňovaný motor Jaguar V8, který by měl nabídnout nejvyšší výkon 375 kW (510 k) a 625 N.m točivého momentu. O přenos výkonu na zadní kola se stará šestistupňový automat ZF. Podle DBA by měl Speedback GT zvládat akceleraci z 0 na 100 km/h za nějakých 4,8 s a maximální rychlost je elektronicky omezena na 250 km/h.