Desetiválcové BMW M5 E60 slaví 20 let. Je to technický klenot inspirovaný světem F1

Dodnes je to jeden z nejslavnějších počinů sportovní divize BMW M, který se už nikdy nebude opakovat. Umíte si představit, že by se v dnešních dnech velká automobilka rozhodla sáhnout po svém manažerském sedanu a nacpat do něj vysokootáčkový vidlicový desetiválec? A později stejnou myšlenku aplikovat i na velké rodinné kombi, které z něj vychází? Pokud obdivujete sportovní bavoráky, už nepochybně víte, o čem je řeč.

Čas utíká tempem, jakým umí jet i moderní supersedan. Mnichovská značka oficiálně uvádí, že letos je to už dvacet let od uvedení BMW M5 čtvrté generace. Snad všichni jej známe také s interním označením E60 a v první dekádě nového milénia se stal vůbec prvním desetiválcovým sedanem na světě. Továrna se při vývoji inspirovala i závodním programem BMW Sauber Formula One.

BMW M5 E60 se poprvé objevilo na globálních trzích s modelovým rokem 2005 a dodnes je jeho největším lákadlem hlavně motor. Po předcházející osmiválcové generaci E39 se značka rozhodla zvýšit počet válců o další dva a dala světu pronikavě uřvanou vysokootáčkovou bestii, která vám v maximálních otáčkách naježí i chlupy na těle.

Srdcem čtvrté „M-pětky“ se stal atmosférický pětilitrový benzinový vidlicový desetiválec S85B50 o 373 kW (507 koních) při 7750 otáčkách za minutu. Tenhle technický klenot se v oficiálních tiskových materiálech prezentoval i v rozebraném stavu, ale pozdější zkušenosti majitelů ukázaly, že má své problémy. Nejčastějším neduhem je slabší mazání a časté zadírání, pokud s ním jezdíte ve vysokých otáčkách, ale jen málokdy měníte olej.

Bohužel, v Evropě jsme neměli moc na výběr, protože u nás se BMW M5 E60 prodávalo výhradně se sedmistupňovou robotizovanou převodovkou SMG Drivelogic. V Severní Americe však zákazníci mohli sáhnout i po klasickém šestistupňovém manuálu. A stále se bavíme o modelu z dob, kdy sportovní bavoráky byly spojeny s tradičním pohonem zadních kol. I proto tenhle stroj tak rád driftuje.

V době svého uvedení na trh bylo BMW M5 E60 nejrychlejším produkčním sedanem na světě. Základní maximální rychlost sice byla jen 250 km/h, ale pokud jste si připlatili za balíček M Driver’s, už z továrny vám dorazil čtyřmístný supersport s nejvyšší rychlostí 305 km/h a akcelerací z 0 na 100 km/h za 4,1 sekundy. Slavný Nürburgring pak objel za 8 minut a 13 sekund. A pamětníci si vzpomenou, že jej tam často proháněla i Sabine Schmitz jako „ring taxi“, když vozila turisty.

BMW M5 E60 se nejprve vyrábělo jako sedan, ale od jara 2007 bylo k dispozici také jako rodinné kombi Touring. To je dnes velkou vzácností, protože jej továrna vyrobila v malém počtu 1025 kusů. Standardních sedanů přitom vzniklo 19.523 kusů.