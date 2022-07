Designéři proměnili ID. Aero v produkční kombi. Jak se vám líbí?

Automobilka Volkswagen nedávno představila koncept čistě elektrického sedanu ID. Aero, jehož výroba by měla být zahájena v příštím roce. Tedy přinejmenším ve verzi pro čínský trh, zhruba v polovině roku 2023 se však dočkáme i verzí pro USA a Evropu. Představený vůz je pořád stále konceptem, k produkční formě by však neměl mít daleko.

Sluší se přitom zmínit, že vůz vychází z konceptu elektrického sedanu VW ID. Vizzion, představeného již před lety. Na tento koncept pak navázal praktičtější ID. Space Vizzion, který byl vizí elegantního elektrického kombíku. A právě na tento koncept si nedávno vzpomněli kolegové z webu TopElectricSUV.

Kombinací designových prvků použitých u konceptu ID. Space Vizzion, ID. Aero a produkčních elektromobilů z modelové rodiny VW ID. vytvořili vizi elektrického kombi, pojmenovaného VW Aero B kombi, v podobě, která by nemusela mít daleko k té produkční. Výrobu přitom kolegové očekávají již kolem roku 2024.

Video se připravuje ...

Ostatně sluší se dodat, že první vize elektrického kombíku Volkswagen unikly na veřejnost díky americkému patentovému úřadu již v roce 2020. I tyto snímky pak pomohly vytvořit vcelku reálně vyhlížející grafiku.

Vize elektrického kombi VW Aero B kombi by přitom podle TopElectricSUV mohla nahradit na různých trzích jak VW Passat kombi, tak i Alltrack. Novinka by měla být dostupná jak s pohonem pouze zadních kol, tak s dvojicí elektromotorů a pohonem všech kol. Navíc se spekuluje také o sportovnější verzi GTX.

Na technické údaje je zatím příliš brzy, sluší se ale připomenout, že koncept elektrického sedanu VW ID. Aero slibuje skvělou aerodynamiku s nízkým koeficientem aerodynamického odporu, což by mělo výrazně přispět k očekávanému dojezdu kolem 620 km. Vůz by přitom měl mít na délku téměř pět metrů, pod kapotou by mohla být baterie s kapacitou 77 kWh a mluví se o použití komponent pohonného systému známých z jiných ID modelů značky.

Zatím se tedy můžeme pouze kochat koncepty, vizemi či skicami a doufat, že se jim produkční verze příliš nevzdálí. Původně prý přitom automobilka počítala s premiérou modelů vycházejících z konceptů ID. Vizzion dříve, kvůli pandemii a problémům s čipy/logistikou však došlo k několika odkladům.