VW ID. Aero oficiálně: První elektrický sedan se bude prodávat i u nás

Automobilka Volkswagen se dnes pochlubila dalším přírůstkem do své rodiny čistě elektrických modelů ID., kterým je první čistě elektrický sedan s označením ID. Aero. Už na první pohled je přitom zřejmé, že o své místo na trhu svede bitvu jak s Teslou Model 3, tak i s BMW i4.

Čistě elektrický sedan, nebo možná fastback, vychází z konceptu ID. Vizzion a stále je označován jako koncept, tentokrát ale výrazně bližší produkční podobě. Do výroby by se měl vůz dostat v příštím roce, v jeho druhé polovině pak dorazí na čínský trh, kde by měl být dostupný v rámci společných podniků FAW-VW i SAIC-VW.

Navzdory premiéře na čínském trhu je však velmi pravděpodobné, že produkční ID. Aero bude prvním globálním elektrickým sedanem značky. Volkswagen už totiž zmínil, že ještě v roce 2023 plánuje představení verze pro evropské a americké trhy, která se bude vyrábět v německém Emdenu.

Vraťme se ale k odhalenému konceptu ID. Aero, který VW popisuje jako středně velký sedan vyšší střední třídy, cílící především na čínské rodiny. Design vozu vychází z modelové rodiny ID, karoserie však odráží módní tvary ve stylu čtyřdveřových kupé.

Délka necelých 5 metrů, dlouhý rozvor a relativně krátké převisy jsou příslibem bohatého vnitřního prostoru, vpředu i vzadu pak vidíme světla s LED technologií a světelným podpisem ve stylu plástve. Ze zajímavých detailů můžeme vypíchnout světelné lišty napříč přídí i zádí, specifická zrcátka s LED osvětlením v ramenou, technologii LED Matrix nebo až 22“ aerodynamická litá kola.

Vůz měl být konstruován s velkým důrazem na aerodynamiku, což je patrné nejen z názvu, ale také z pohledu na jeho tvary. Konstruktérům se prý dokonce podařilo dosáhnout koeficientu odporu vzduchu C x 0,23, což je působivá hodnota.

Technickým základem vozu má být modulární elektrická platforma MEB, kolem dalších technických parametrů však automobilka mlží. Již nyní se však mluví o elektrickém dojezdu až 620 kilometrů na jedno nabití – a to dle WLTP. Baterie by mohla mít kapacitu okolo 77 kWh, elektromotory by pak mohly být převzaty z dalších elektromobilů VW ID.

Na další novinky o elektrickém sedanu VW si ještě budeme muset počkat, připomenout se však sluší, že rok po premiéře konceptu VW ID. Vizzion představila automobilka ještě koncept elektrického kombíku Space Vizzion. Existuje tak šance, že bychom se mohli dočkat modelu Aero v ještě praktičtější podobě.