VW si zaregistroval ochrannou známku pro elektrický kombík. Název nenadchne

Ochrannou známku VW registroval na název ID.7 Tourer. Vzhledem k tomu, že praktické modely od VW používají názvy Variant nebo Shooting Brake, je použití “Tourer” pro produkční verzi ID. Space Vizzion pouze domněnkou. Je však možné, že v ID rodině budou kombíky jednoduše nazývané Tourer.

VW ID. Space Vizzion Concept se představil na autosalonu v Los Angeles v roce 2019. Základem konceptu je samozřejmě platforma MEB. Dle dostupných informací na oficiálních stránkách VW tento koncept nabízí až 590 km dojezdu, a to i díky skvělé hodnotě součinitele aerodynamického odporu 0.24.

V nejbližší době se očekává premiéra produkčního modelu VW Aero B (dříve ID. Vizzion), což je v podstatě varianta elektrického Passatu/Arteonu. U tohoto modelu se spekuluje o udělení názvu ID.7. Později by sedan měl doplnit právě elegantní kombík.

Technické parametry modelu Aero B ještě nejsou známy, nicméně se spekuluje, že by již mohl dostat vylepšenou verzi platformy MEB. Ta by měla zvyšovat dojezd v závislosti na modelech a kapacitách baterie až na 700 km. U aktualizované platformy MEB se počítá i se zvýšením rychlosti nabíjení. Současné maximum 125 kW by mohlo narůst až na 200 kW rychlonabíjení.

Při představení ID. Space Vizzion Concept automobilka ukázala pouze jednu výkonnostní variantu, a to s pohonem všech kol 4motion. Tato varianta má 82 kWh kapacitu baterie a výkon dosahující 250 kW (340 k) se zrychlením z 0 na 100 km/h za 5,4 vteřiny.

Dá se však očekávat, že při premiéře produkční verze dostane elektrické kombi více výkonnostních variant. Spuštění výroby produkční verze VW Aero B je potvrzeno na rok 2023, praktická varianta s možným názvem ID.7 Tourer dorazí posléze.