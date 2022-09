Divize Hyundai N vyvíjela hybridní supersport s motorem uprostřed, vedení ho zařízlo

Automobilka Hyundai si během uplynulých desetiletí vybudovala báječnou pověst, s příchodem divize Hyundai N a prvního N modelu se však její portfolio, pro mnohé vcelku nečekaně, rozrostlo o překvapivě kvalitní a zábavné sportovní vozy. Ambice divize však byly vyšší, než jen sportovní verze běžných modelů.

Albert Biermann, bývalý šéf divize Hyundai N, totiž v rozhovoru pro kolegy z Top Gear prozradil, že sportovně zaměřená divize pracovala dokonce na vývoji vlastní vlajkové lodi. Když totiž značka v roce 2017 představily Hyundai i30 N, měla vcelku vysoké ambice.

Projekt, který dostal interní přezdívku „The Chairman’s Car,“ tedy v překladu „Předsedův vůz“, totiž měl být v podstatně sportovní či supersportovní model s motorem uloženým uprostřed. Hnacím motorem projektu měl být právě Biermann, na kterého označení vozu odkazovalo. Ostatně Biermann měl toužit po vytvoření supersportu i v dobách, kdy šéfoval divizi BMW M.

Video se připravuje ...

Čistokrevný sportovní model N měl mít karbonové šasi a poháněn měl být hybridním ústrojím s elektromotorem a spalovacím motorem uloženým uprostřed vozu. Během vývoje se mělo počítat i s možností integrovat do nové platformy pohon na vodíkové palivové články. Evidentně tak nešlo o nic malého či nezávazného.

Ovšem zatímco v BMW M se Biermann musel s vysněným supersportem rozloučit kvůli rozhodnutí mnichovských manažerů upřednostnit plug-in hybridní BMW i8, v případě Hyundai byl vývoj supersportovního modelu N zastaven rozhodnutím manažerů ze Soulu, kteří se obávali, že vůz s cenovkou přes 150.000 dolarů (cca 3,76 milionu korun) by byl až příliš drahý.

Z dnešního úhlu pohledu nakonec Biermann s rozhodnutím nejvyšších představitelů značky souhlasí. Ostatně místo vrcholného supersportu nám divize Hyundai N nabídla modely jako i30 N, i20 N nebo Kona N, které ke značce přitáhly řadu nových zákazníků. Přitom stále nabízí spoustu zábavy, navíc za podstatně rozumnější ceny.

Design supersportovního modelu z dílny divize N přitom v minulosti mohly naznačit například koncepty RN22e nebo Vision N 74, které nevypadaly ale vůbec marně. Při kvalitách strojů postavených pod vedením Biermanna, ať už v Hyundai nebo BMW, by přitom mohlo být velmi zajímavé sledovat, jak by produkční verze tzv. „Předsedova vozu“ dopadla, a co by způsobila mezi zavedenou konkurencí.