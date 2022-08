Značky Genesis a Hyundai ovládly studii J.D Power Tech Innovation 2022

Automobilka Hyundai má další důvod k radosti. Během několika posledních měsíců si odnesla pochvalná hodnocení jak za bezpečnost svých modelů od IIHS, tak za spokojenost vlastníků od J.D. Power. Nyní si automobilka, respektive její značky Hyundai, Kia a Genesis, odváží od J.D. Power ocenění za technologické inovace.

Značka Genesis ovládla jak prémiový segment každoročního výzkumu J.D. Power US Tech Experience Index (TXI) pro rok 2022, tak i celkové hodnocení všech zapojených značek. Její Innovation Index skóre dosáhlo 643 bodů z maximální 1000 možných.

Stojí ale za zmínku, že pod čarou zůstaly značky Tesla (681 bodů, což by stačilo na první místo) a Polestar (608 bodů, což by znamenalo pozici ihned za Genesis). Značky nicméně nesplnily kritéria pro studii (napři. Tesla neposkytla J.D. Power informace o zákaznících), a tak do ní nemohly být zařazeny. Vraťme se ale ještě k celkovému hodnocení, respektive oficiálním celkovým výsledkům.

Značka Genesis za sebou s poměrně výrazným odstupem nechala značky Cadillac (584 b.) a Mercedes-Benz (539 b.). Na čtvrté pozici se však se skóre 534 bodů umístila značka Hyundai. Korejskou trojici pak na osmé příčce mezi všemi značkami uzavírá Kia s hodnocením 495 bodů.

Zatímco Genesis tak ovládlo segment prémiových vozů, značky Hyundai a Kia ovládly segment hromadného trhu. Jako jediné dvě značky z běžného trhu přitom dokázaly překonat průměrné skóre napříč všemi automobilkami, tedy 486 bodů. Kromě nich se nad touto hranicí pohybují jen prémiově orientované značky.

Studie J.W. Power US Tech Experience Index, která doplňuje studie Initial Quality Study a Automotive Performance, Execution a Layout Study, se soustředí na měření, jak efektivně jednotlivé automobilové značky uvádějí na trh nové technologie. Odpovědi byly získány od 84.165 majitelů nových vozidel modelového roku 2022 po 90 dnech vlastnictví.

Průzkum, který probíhal od února do května 2022, navíc ukázal, že v současnosti nejproblematičtější novou technologií v automobilech jsou čtečky otisků prstů. Na tuto technologii se výzkum TXI zaměřil letos poprvé, její výsledné skóre však bylo tak nízké, že po dvou letech vystřídala na nejnižší hodnocené pozici technologii ovládání systémů pomocí gest.

Studie ale také ukázala, že i v současnosti, kdy stále více automobilek sází na on-line prodeje, mají tradiční dealerství svůj význam. U zákazníků, kterým byly nové technologické funkce detailně vysvětleny dealerem, totiž byla menší pravděpodobnost, že je využití jen jednou a pak se k nim již nevrátí.