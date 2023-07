Divoká bugina odvozená od RC modelu jde do prodeje! A stojí za každou korunu

Wild One Max Buggy, inspirovaná RC modelem Tamiya z 80. let, bude smět i na silnice.

Společnost The Little Car Company v roce 2021 oznámila, že ve spolupráci se společností Tamiya pracuje na vývoji buggy, která bude odvozena od populárního dálkově ovládaného modelu Tamiya Wild One Max vyráběného během 80. let. A nyní, po dvou letech vývoje, se konečně pochlubila produkčním modelem, datem zahájení výroby i předpokládanou cenovkou.

Divoká písečná buggy prošla během vývoje několika změnami, včetně dalšího růstu rozměrů. Namísto délky 3,5 metru a šířky 1,8 metru se tak ve finále bavíme o délce 3,6 metru a šířce 1,9 metru. Díky tomu se však do kabiny povedlo vtěsnat ještě sedadlo pro spolujezdce, takže si zážitky z divoké jízdy můžete vychutnat ve dvou. Hmotnost se přitom stále pohybuje okolo 500 kilogramů.

Video se připravuje ...

Stejně jako RC model, také Tamiya Wild One Max z dílny Little Car Company sází na elektrický pohon. Místo malých baterií se však bavíme o osmi vyjímatelných bateriových blocích s celkovou kapacitou 14,4 kWh, které pohání elektromotor na zadní nápravě. Jeho parametry sice neznáme, buggy však slibuje maximální rychlost až 100 km/h a dojezd kolem 200 kilometrů na silnici nebo cca 110 km v terénu.

Podobně jako Citroën Ami a jeho sourozenci přitom Tamiya Wild One Max spadá do kategorie velkých čtyřkolek L7e, díky čemuž lze přihlásit na značky a provoz se tak nemusí omezovat pouze na terén. Společnost přitom plánuje nabízet vůz na kontinentální Evropě i ve Velké Británii, takže bude dostupný s volantem na pravé i levé straně.

Po designové stránce se buggy docela věrně drží své zmenšené předlohy, přesto došlo k několika úpravám, které zvyšují praktičnost. Designéři například snížili přední uchycení tlumičů, aby zajistili lepší výhled z kabiny, vlečenou zadní nápravu vyměnili za nezávislé zavěšení a přidali čelní sklo se stěrači pro snazší každodenní provoz.

V terénu posádka ocení světlou výšku 270 mm, přední nájezdový úhel 34,1 stupně, přejezdový úhel 28,4 ° a zadní nájezdový úhel 50,8 °. Za 14palcovými koly s retro-designem, obutými do terénních pneumatik Maxxis, se ukrývají kotoučové brzdy Brembo, tlumiče dodala společnost Bilstein a pružiny jsou značky Eibach.

Spartánsky pojatá kabina nabízí dvojici skořepinových sedadel Cobra s čtyřbodovými bezpečnostními pásy. Na jednoduché palubní desce vidíme 5“ vodě a prachu odolný digitální přístrojový štít, sadu tlačítek pro ovládání příslušenství a jednoduchý sportovní volant Sparco.

Video se připravuje ...

Veřejnou premiéru bude mít vůz během akce Goodwood Festival of Speed, která začne 13. července. Ve stejný den začne výrobce přijímat i objednávky. Výroba buggy ale odstartuje až začátkem příštího roku, přičemž cena by měla startovat od 41.000 eur, což je v přepočtu bezmála 980.000 Kč. Zájemci by měli složit zálohu ve výši 3.500 eur, tedy cca 83.500 Kč.

Prvních sto zákazníků se dočká speciální edice s označením Launch Edition, která sice nabízí standardní výbavu, přidává ovšem speciální připomínkové plaketky z titanu, karbonovou palubní desku nebo karbonový klíček.