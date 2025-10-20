Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Čekání se chýlí ke konci, nástupce Lexusu LFA přijde ještě letos

Toyota GR GT3 Concept
Toyota GR GT3 Concept
Toyota GR GT3
Toyota GR GT3
10 Fotogalerie
Marek Bednář
Marek Bednář
Diskuze (0)

Placatá toyota s osmiválcem za přední nápravou se ukáže světu jako dárek k Mikuláši. Dost možná bude k osmiválci mít i nějaký hybrid.

Lexus LFA s ječícím 4,8l desetiválcem byl v nabídce značky ojedinělý, ale učaroval násobně více lidem než pěti stovkám svých původních zákazníků. Od roku 2012, kdy výroba skončila, čeká svět supersportů na nástupce; LC 500 byl sice příjemný, ale pořád to byl luxusní grand tourer, nikoliv supersport.

Čekání fanoušků se však chýlí ke konci, alespoň podle zprávy britského webu Autocar. Toyota má ještě letos v prosinci odhalit nástupce LFA, který už má i jméno – GR GT. Zároveň bude konkurentem Astonu Martin DB12 a homologačním speciálem pro závody ve třídě GT3. Jen nebude mít desetiválec a nebude od Lexusu – dostane V8 a logo Toyota.

Odhalení má podle odpočtu na webu značky proběhnout 5. prosince a naživo se na novinku budou moci podívat návštěvníci autosalonu v Tokiu v lednu 2026. Kamuflovanou verzi jsme mohli vidět už letos v létě na Festivalu rychlosti v Goodwoodu, kde odhalila třeba dva páry velkých koncovek výfuku, obří kapotu a neméně gigantické nasávací otvory v přídi.

Osmiválec je v podstatě jistotou, ovšem není zatím jasné, zda nebude muset např. kvůli emisím mít nějakou hybridní techniku. Žádný model divize GR v současnosti nemá hybrid, ale vývojáři na takovém pilně pracují. „Aplikujeme tuto technologii na motory závodních i silničních aut. Chceme pro GR úspornější motorizace,“ řekl v minulosti Hirojuki Jamada z týmu pracujícího na hybridu.

Jestli GR GT bude prvním silničním hybridem divize, se dozvíme už za pár týdnů. V současnosti nejsou žádné technické detaily známy, ale z pravidel GT3 můžeme odhadovat výkon okolo 600 koní, s hybridem možná 700. Hmotnost závodní verze bude do 1,3 tuny, silniční bude jistě o pár metráků těžší.

Video placeholder
Lexus LC 500 Convertible Hokkaidó • Zdroj: auto.cz

zdroj: Autocar | foto, video: Toyota

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů