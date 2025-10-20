Čekání se chýlí ke konci, nástupce Lexusu LFA přijde ještě letos
Placatá toyota s osmiválcem za přední nápravou se ukáže světu jako dárek k Mikuláši. Dost možná bude k osmiválci mít i nějaký hybrid.
Lexus LFA s ječícím 4,8l desetiválcem byl v nabídce značky ojedinělý, ale učaroval násobně více lidem než pěti stovkám svých původních zákazníků. Od roku 2012, kdy výroba skončila, čeká svět supersportů na nástupce; LC 500 byl sice příjemný, ale pořád to byl luxusní grand tourer, nikoliv supersport.
Čekání fanoušků se však chýlí ke konci, alespoň podle zprávy britského webu Autocar. Toyota má ještě letos v prosinci odhalit nástupce LFA, který už má i jméno – GR GT. Zároveň bude konkurentem Astonu Martin DB12 a homologačním speciálem pro závody ve třídě GT3. Jen nebude mít desetiválec a nebude od Lexusu – dostane V8 a logo Toyota.
Odhalení má podle odpočtu na webu značky proběhnout 5. prosince a naživo se na novinku budou moci podívat návštěvníci autosalonu v Tokiu v lednu 2026. Kamuflovanou verzi jsme mohli vidět už letos v létě na Festivalu rychlosti v Goodwoodu, kde odhalila třeba dva páry velkých koncovek výfuku, obří kapotu a neméně gigantické nasávací otvory v přídi.
Osmiválec je v podstatě jistotou, ovšem není zatím jasné, zda nebude muset např. kvůli emisím mít nějakou hybridní techniku. Žádný model divize GR v současnosti nemá hybrid, ale vývojáři na takovém pilně pracují. „Aplikujeme tuto technologii na motory závodních i silničních aut. Chceme pro GR úspornější motorizace,“ řekl v minulosti Hirojuki Jamada z týmu pracujícího na hybridu.
Jestli GR GT bude prvním silničním hybridem divize, se dozvíme už za pár týdnů. V současnosti nejsou žádné technické detaily známy, ale z pravidel GT3 můžeme odhadovat výkon okolo 600 koní, s hybridem možná 700. Hmotnost závodní verze bude do 1,3 tuny, silniční bude jistě o pár metráků těžší.
zdroj: Autocar | foto, video: Toyota