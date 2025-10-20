Leapmotor má novou vlajkovou loď. Posádku zásobí vlastním kyslíkem
Mezi automobilkami v Číně je obrovská konkurence, a tak se každý snaží zaujmout, jak to jde. Novinka Leapmotoru míří do vyšších sfér a pomáhá si velkou baterií i vlastním generátorem kyslíku.
Automobilka Leapmotor, která vznikla teprve v roce 2015, je dnes nejúspěšnějším automobilovým startupem v Číně. Vděčí za to široké nabídce levných vozů, které využívají elektrické pohony a sériové hybridy. Podíl 20 % v ní drží Stellantis, který je zodpovědný za export na zahraniční trhy, včetně Evropy. I česká nabídka ukazuje, v čem je síla Leapmotoru. Základem je hatchback T03 za 470 000 Kč, středem nabídky je elektrické SUV B10 a vrcholem SUV C10. To má velikost Enyaqu, ale se základní cenou 890 000 Kč za elektromobil i sériový hybrid je nejlevnějším modelem ve své třídě.
Automobilka má ale i vyšší ambice a jasně to ukazuje na novém modelu D19. Ten spadá do nové série modelů s písmenem D, která chce konkurovat prémiovým značkám. Vzhledem k jménu spojovanému s levnými modely to bude mít těžké, ale techniku nabídne impresivní. Ostatně i délkou přes 5,2 metru a rozvorem 3,1 metru se řadí přímo mezi konkurenty jako Li Auto L9 nebo Zeekr 9X.
Novinka je dostupná jako elektromobil nebo se sériovým hybridem. První z nich má baterii o kapacitě 115 kWh a slibuje dojezd 720 kilometrů. Auto má 1000V architekturu s ultra rychlým nabíjením, bohužel přesnější údaje nejsou k dispozici. Dojezd 350 kilometrů prý dobije za 15 minut, mezi premianty v nabíjení tedy nepatří. Kombinovaný výkon elektromotorů je 540 kW a na stovku auto zrychlí za 3 sekundy.
Verze se sériovým hybridem má baterii o kapacitě 80,3 kWh, což je dnes mezi čínskými REV vozy rekord. Elektrický dojezd je kolem 500 kilometrů, a v tomto případě má auto 800V architekturu; ze 30 % do 80 % se dostane za 15 minut. Jaký spalovací motor auto používá, Leapmotor neupřesnil, obvykle zde bývají přeplňované patnáctistovky. Kombinovaný výkon verze se sériovým hybridem je 400 kW.
Zaměření na vyšší sféry trhu odpovídá i výbava. Zajímavé jsou přední světlomety, které dokáží sloužit i jako zjednodušený projektor. Na palubě je generátor kyslíku, který dokáže interiér zásobit 8 l kyslíku za minutu. To je zřejmě odpovědí na v poslední době populární cestování na Tibetskou náhorní plošinu, která se nachází ve výškách kolem 4 km nad mořem. Stejnou funkci má příplatkově také nový Jetour G700. Samozřejmostí jsou i autonomní funkce, kterým pomáhá lidar na střeše a desítky různých senzorů.
Ceny zatím známy nejsou, ale měly by začínat v přepočtu zhruba kolem 1,2 milionu korun. Leapmotor plánuje s většinou svých modelů expanzi na zahraniční trhy, včetně Evropy; D19 by se tak mohlo objevit i zde. V dohledné době si na to chystá až 15 nových modelů, které budou využívat vlastní techniku i pohony dodávané od Horse Powetrain, společného podniku mezi Renaultem a Geely.
Zdroj: Leapmotor, zdroj foto: Leapmotor, zdroj videa: Leapmotor