Do čela Porsche zamíří bývalý šéf McLarenu. Zkušenosti má i z Ferrari
Dosavadní ředitel Porsche Oliver Blume zůstane ředitelem celého koncernu Volkswagen, ve vedení Porsche ho ovšem zřejmě vystřídá inženýr a manažer se zkušenostmi od konkurence.
Porsche bylo posledních minimálně 20 let pomyslnou slepicí snášející zlatá vejce. S příchodem první generace SUV Cayenne se výrobce finančně zajistil, byť ambiciózní plán převzít kontrolu nad celým koncernem Volkswagen nakonec dopadl opačně. Porsche se sice stalo součástí největšího evropského výrobce aut, jistou dávku autonomie si ale udrželo.
A skvěle si vedlo i po finanční stránce, díky čemuž jsme v posledních letech mohli obdivovat relativně malosériové edice modelu 911 (Dakar, GT3 Touring a další) či Cayman a Boxster s motory z většího 911 GT3. Jenže sázka na elektromobilitu a klesající prodeje v Číně zlaté časy rázně utnuly. Jedna z ekonomicky nejúspěšnějších automobilek současnosti najednou zažívá situaci, na kterou již zapomněla. Jednak padají prodeje i marže, jednak klesá i cena akcií, které navíc vypadly z hlavního německého akciového indexu DAX.
I proto se nejen zevnitř Porsche začaly ozývat hlasy o odstoupení současného šéfa Olivera Bluma, která zároveň vede celý koncern Volkswagen. Přitom ani ten neprochází zrovna nejlehčím obdobím. Nyní to však vypadá, že se situace brzy vyřeší.
V pátek 17. října totiž výkonný výbor dozorčí rady společnosti Porsche AG pověřil předsedu dozorčí rady, aby s Oliverem Blumem zahájil jednání o možném předčasném odchodu z výkonné rady společnosti.
Iniciativa naznačuje, že v dozorčí radě se diskutuje o nové orientaci managementu společnosti. V pozadí by mohly být strategické úvahy týkající se dalšího rozvoje Porsche jako nezávislé prémiové značky v rámci koncernu Volkswagen. Společnost se k detailům zatím oficiálně nevyjádřila. Přesto však již známe potenciálního nástupce.
Michael Leiters má bohaté zkušenosti z automobilového průmyslu. Mezi červencem 2022 a letošním dubnem zastával šéfa společnosti McLaren Automotive, která vyrábí supersportovní vozy. Pod jeho vedením McLaren představil model 750S, potenciálně poslední výhradně se spalovacím motorem. Následně odešel do Ferrari, kde zastával pozici hlavního technického vedoucího a podílel se na vývoji dvou hybridních modelů SF90 Stradale a 296 GTB.
Leiters vystudoval Porýnsko-Vestfálskou technickou univerzitu v Cáchách, jež je největší technickou univerzitou v Německu. Zde získal titul z mechanického inženýrství a doktorát z inženýrství. Pro Porsche pracoval již v letech 2000 až 2013, takže se vrátil do poměrně známého prostředí.
Zdroj: Reuters, Porsche a Motor1, video Porsche:, foto: Porsche a auto.cz