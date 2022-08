Do aukce míří krásné Ferrari 288 GTO s decentním nájezdem

Italský supersporťák z osmdesátých let je velmi vzácným zbožím.

Vůz, který nebyl využit k tomu, k čemu byl postaven. I přesto patří dodnes Ferrari 288 GTO mezi nejlegendárnější automobily značky Ferrari. V rozmezí let 1984 až 1985 se stihlo vyrobit pouze 272 exemplářů. Kde se měl původně model 288 GTO vlastně angažovat?

Ve světě motorsportu. Mimo formuli 1, kde Ferrari již od prvního ročníku zažívalo sportovní úspěchy, se italská automobilka chystala převzít otěže také v mistrovství světa v rallye, které zrovna zažívalo éru populární skupiny B. Závodní speciály, co budily strach, a do té doby (možná i po ní) neměly mezi závoďáky obdoby.

Video se připravuje ...

Ke značkám jako je Porsche, Peugeot, Ford nebo Lancia se mělo připojit Ferrari právě s modelem 288 GTO. Dříve, než se speciál dostal do akce, bohužel došlo ke zrušení skupiny B kvůli tragickým nehodám.

Model 288 GTO se tak dostal na běžné silnice. Karoserie vozu vychází přímo z předchozího modelu 308 GTB, proti němu byl o 11 cm rozšířen rozvor kvůli podélně uloženému motoru. Jedná se o osmiválcový agregát o objemu 2,8 litru, který poskytuje výkon 294 kW (400 k) a 496 Nm točivého momentu. Ferrari 288 GTO se v roce 1984 na nějakou dobu stalo nejrychlejším sériově vyráběným modelem, když jako první překonalo magickou hranici 300 km/h (maximální rychlost 288 GTO je 305 km/h).

Z formule 1 si tento legendární model vypůjčil materiály jako jsou kevlar nebo nomex, kterými byl model 288 GTO vyztužen. I přesto, že se designem model 288 GTO hodně podobal zmíněnému předchůdci 308 GTB, lišil se rozšířenými podběhy kol, výdechy za zadními koly a čtyřmi přídavnými světlomety.

Jeden z 272 exemplářů se již za pár týdnů bude nabízet v aukci. Konkrétní kousek je z roku 1985, lakovaný v ikonické Rosso Corsa s koženým interiérem Nero. Má také tovární klimatizaci a elektricky ovládaná okna, což se u mnoha 288 GTO nenajde.

Prodávaný kus má za sebou vskutku bohatou historii. Tu započal v oficiálním dealerství Ferrari v Los Angeles. Majitel onoho dealerství - Cris Vandagriff, si vůz několik let ponechal. Prodal ho až v roce 1994 Royi Polatchekovi z Kalifornie. Vůz byl několikrát vystaven na různých akcích a v roce 1996 prodán dále společnosti v Connecticutu. Při dalším prodeji v roce 2007 putoval vůz do Colorada.

V roce 2009 si vůz zakoupil sběratel z New Yorku. Ferrari 288 GTO mělo v té době najeto krásných 14.441 kilometrů. V roce 2010 získal vůz knihu Ferrari Classiche Red Book, která potvrzuje originálnost všech dílů dostupných na vozidle. Vůz byl poté prodán už pouze jednou, a to v roce 2011 společnosti The Pinnacle Portfolio Connection. V témže roce tento model absolvoval servisní prohlídku v hodnotě 30 tisíc dolarů, což znamenalo při tehdejších kurzech něco přes půl milionů korun.

Celkový nájezd prozatím pouze lehce přesáhl hodnotu 15 tisíc kilometrů. Jedná se navíc o jeden z nejznámějších kousků 288 GTO, objevil se totiž na obálkách časopisů Automobile nebo Playboy. Aukce bude probíhat mezi 18. až 20. srpnem a již nyní je na značkách připraveno několik zájemců, kteří budou mít připraveno odhadem částku dosahující stovky milionů korun.