Duster je 911 značky Dacia, říká její nový designový šéf

Do rumunské automobilky Dacia nedávno nastoupil nový designový šéf Miles Nurnberg, který strávil předchozích čtrnáct let v automobilce Aston Martin, kde se podílel na vývoji 37 vozů – včetně Aston Martin Valkyrie nebo DBX. Jaký byl ale jeho přechod ke spíše budgetové Dacii?

Předně je potřeba říci, že Nurnberg nemířil do zcela neznámého prostředí. V Dacii je totiž jeho novým nadřízeným Laurens van der Acker, designový šéf celé skupiny Renault, se kterým Nurnberg spolupracoval začátkem tisíciletí ve značce Ford.

Když měl pak Acker kontaktovat Nurnberga s nabídkou pozici šéfdesignéra v Dacii, celý proces měl být poměrně rychlý. Během uplynulých měsíců u nové značky se pak z Nurnberga stal fanoušek produktů značky, zejména pak modelu Duster, který podle něj změnil celou image značky.

„To auto skutečně změnilo image značky, ve Velké Británii je navíc tato image spojená s Top Gear TV. Bylo to vtipné, ale současně to dalo značce tuto legendární kvalitu,“ uvedl Nurnberg v rozhovoru pro kolegy z Top Gear, kteří ho zpovídali.

„Tohle bude skvělá věta – Duster je pro Dacii 911. Duch, dostupnost, robustnost – vše o Dacii je tu v Dusteru plně umocněno,“ dodal Nurnberg. Evidentně mu přitom nevadí ani jeho přechod od kreslení prémiových a ultra-luxusních aut k autům lidovým. I to má totiž své výhody.

„Navrhovat auta pro masy má také své výhody, protože vidíte svá auta na ulicích, vidíte je využívána a navíc můžete jedno i vlastnit. To bylo u Astonu pochopitelně obtížnější.“

A co by chtěl jako designér přinést Dacii? Především něco nekomplikovaného ve stále komplexnějším světě. „Pro zákazníka by to mělo být především o poskytnutí jednoduchého potěšení. Všechno by tam mělo mít být z nějakého důvodu. Interiéry budou skutečně funkční a využitelné.“ Vše by navíc mělo zůstat dostatečně robustní.

Všechny budoucí produkty značky by si navíc měly uchovat svého dobrodružného ducha. „Dacia už ho má, ale my chceme, aby ještě rostl. Všechny vozy by nějakým způsobem měly toho ducha mít,“ uzavřel Nurnberg.