Elektrická Dacia už má první oficiální ceny. Je opravdu levná? A kdy dorazí do Česka?

Model Spring Electric má totiž podobně jako ostatní modely rumunské automobilky přesvědčit zájemce dostupností a zajímavým poměrem cena/výkon.

Nejprve si ale připomeňme, co je Spring vlastně zač. Jde o městský crossover s délkou 3,73 metru, šířkou 1,62 m, výškou 1,51 m a rozvorem o délce 2,42 m, který slibuje dostatek prostoru pro čtyři dospělé cestující včetně jejich zavazadel.

Kufr pojme náklad o objemu až 300 litrů (a to bez započtení prostoru po podlahou, kde může být rezerva), po složení zadních opěradel kapacita naroste na 600 litrů.

O pohon se stará elektromotor o nejvyšším výkonu 33 kW s maximálním točivým momentem 125 N.m, který roztáčí přední kola a energii čerpá z lithium-iontové baterie s kapacitou 26,8 kWh. Ta by měla stačit na kombinovaný dojezd 230 km a ve městě až 305 km. Nejrychleji se Spring nabije u 30kW nabíječky se stejnosměrným proudem, u níž zvládne dobít energii z nuly na 80 % během necelé hodiny.

Dacia plánuje uvést tři verze - jednu pro širokou veřejnost, dále provedení Business pro firmy a účastníky sdílení automobilů a od roku 2022 bude k dispozici užitková verze Cargo s nákladovým prostorem až 1100 litrů.

Variantu pro veřejnost si už v březnu budou moci objednávat zájemci ve Francii, k prvním majitelům auta dorazí na podzim.

A ceny? Ve Francii je Spring určený pro fyzické osoby k dispozici za cenu od 12.403 eur, což je v přepočtu asi 324 tisíc korun. Jenže uvedená částka už počítá s odečteným ekologickým bonusem, který je ve Francii poměrně vysoký.

Tamní vláda podle magazínu Autocar aktuálně kupcům elektromobilů s hodnotou do 45.000 eur (1,18 mil. Kč) poskytuje bonus až do výše 27 procent ceny vozu, maximem by ale mělo být 7000 eur (asi 183 tis. Kč). A nabízí ještě další úlevy či bonusy, a to poměrně výrazné, například když zlikvidujete svoje staré auto se spalovacím motorem. V Česku by prostě cena měla být vyšší. Uvidíme.

Dacia každopádně ve Francii fyzickým osobám nabízí také jiné formy financování, například dlouhodobý pronájem.

Na českém trhu se Spring objeví v září letošního roku, k odhalení českých cen a zároveň otevření předobjednávek ale dojde už 19. dubna.