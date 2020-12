Elektrická Dacia poprvé vyfocena na denním světle. I prcek od Renaultu je proti ní velké auto

Automobilový svět se mění, což ze všeho nejvíce pociťují automobilky vyrábějící „normální“ auta. Ještě před pár lety by byla elektrifikace Dacie nemyslitelná, vždyť sama značka říkala, že něco takového by stálo moc peněz. A tak místo toho těžila ze starších dílů mateřského Renaultu, díky čemuž mohla nabízet nové vozy za atraktivní cenovky.

Střih do roku 2020 a světe div se, Dacia představuje svůj první elektromobil. Emisní normy jsou zkrátka neúprosné, takže se ani rumunská značka bez bateriového vozu neobejde. Naštěstí s ním neměla zas až tolik práce. Elektrický model Spring je postaven na základech Renaultu K-ZE, což je malý městský crossover prodávaný v Číně. A když říkáme malý, myslíme opravdu malý…

Před pár dny se povedlo Dacii Spring poprvé ulovit na denním světle u dobíjecí stanice, a to rovnou vedle aliančního parťáka a nám dobře známého Renaultu Zoe, který redakci Auto.cz v rámci dlouhodobého testu sloužil několik měsíců. A snímek jen potvrzuje, že spring je opravdu maličké autíčko, vedle nehož i zmiňovaný francouzský elektrovůz vypadá jako plnohodnotný kompakt.

Není se co divit, Dacia Spring má délku 3734 mm, šířku 1622 mm (1770 mm včetně zpětných zrcátek) a výšku 1516 mm, přičemž vnitřní prostor se sestavoval na rozvoru 2423 mm. To jsou na dnešní poměry nebývalé malé rozměry, Dacia však přesně toto potřebovala. Říká, že Spring je do městských uliček naprosto ideální.

A nejen do soukromého užívání, ale třeba i pro sdílené služby. Dacia uvádí, že průměrná doba sdílení vozu činí v Evropě 40 minut na ujetou vzdálenost 8 kilometrů. Pokud si první elektromobil v historii značky udrží svou avizovanou nízkou cenovku (hovoří se o částce 400.000 Kč), mohla by to být pro celou řadu služeb zajímavá volba. Dle metodiky WLTP ujede na jedno nabití 225 kilometrů, v džungli města by prý mohl zvládnout necelých 300 km.