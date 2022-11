Elektrické Porsche Macan nabídne přes 600 koní a baterii s kapacitou 100 kWh

Jak již delší dobu víme, automobilka Porsche pracuje na vývoji nového crossoveru s označením Macan, který dostane čistě elektrický pohon. Podle původních plánů měla elektrická novinka dorazit na trhy již v příštím roce, nakonec však vedení automobilky rozhodlo přesunout uvedení až na rok 2024. Aby si však značka udržela pozornost zákazníků, prozradila k novince alespoň pár zajímavých technických detailů.

Jak již víme, nová generace elektrického Porsche Macan bude postavená na nové elektrické platformě PPE (Premium Platform Electric), na jejímž vývoji spolupracuje Porsche s Audi. I díky této platformě by se pak Macan měl stát nejsportovnějším vozem ve své třídě, jak pro Autocar prozradil Anton Janssen – manažer pohonných jednotek pro řadu Macan.

Video se připravuje ...

O pohon elektrického SUV se budou starat dva elektromotory, každý na jedné nápravě, podobné elektromotorům z modelu Taycan. Motory však projdou výraznou úpravou, díky které nabídnou lepší výkony i hospodárnost.

Zřejmě nejvýkonnější verze modelu by pak měla nabídnout výkon okolo 603 koní a zhruba 1000 Nm točivého momentu. Platforma PPE přitom umožní pohánět vůz i pouze elektromotorem na zadní nápravě, minimálně v počátku výroby se však počítá zřejmě jen se čtyřkolkami, které budou přední elektromotor odpojovat při pomalejší jízdě, čímž se sníží valivý odpor a vzroste hospodárnost vozu.

Zadní motor by přitom měl být uložen co nejvíce vzadu, čímž automobilka plánuje dosáhnout rozložení hmotnosti cca 48 : 52 (přední : zadní náprava) a zvýšení trakce. Jak přitom dodávají kolegové z Autocar, u modelu Taycan je hmotnost rozdělena v poměru 49:51.

Automobilka také prozradila, že elektrický Macan bude prvním modelem značky s dvouventilovými tlumiči, které by měly zvýšit jízdní komfort. Chybět ale samozřejmě nebude systém Porsche Active Suspension Management, který podvozek automaticky sníží či zvýší. Vůz by měl nabízet až 22“ kola a značka plánuje údajně také zvětšit rozdíl mezi šířkou předních a zadních pneumatik než u modelu Taycan.

Lepší ovladatelnost vozu by pak měl zaručit systém řízení s úhlem zvětšeným o 15 % nebo systém natáčení zadních kol do úhlu až 5 stupňů. Nejdražší verze modelu by navíc měla dostat elektronicky uzavíratelný zadní diferenciál, který pomůže správně rozdělovat točivý moment.

Všechny varianty však budou napájeny z baterie s kapacitou 100 kWh, která je prý podle automobilky optimální volbou pro minimalizaci času stráveného na cestách (tedy zejména při nabíjení). Odhadovaný dojezd nám zatím automobilka neprozradila, už však víme, že platforma bude pracovat s 800V architekturou a nabídne rychlodobíjení při výkonu až 270 kW. Nabití na 80 % by tak mohlo trvat jen okolo 25 minut.

Baterie bude navíc vybavena systémem, který by měl zrychlit nabíjení při připojení k pomalejší nabíječce. Systém by totiž měl být schopen virtuálně rozdělit baterii o 12 modulech na poloviny s napětím 400V. Nabíjení obou polovin by pak mělo probíhat nepatrně rychleji.

Nový Macan, u kterého Porsche poprvé použije stávající jméno při přechodu ze spalovací pohonné jednotky na čistě elektrickou, by měl nabízet víceméně podobné rozměry jako stávající generace. Díky elektrické platformě a jejím specifikům by však měl nabídnout delší rozvor a více vnitřního prostoru.

Na závěr pak dodejme, že nový elektrický Macan údajně nevytlačí Macan se spalovacím motorem, jak dodávají kolegové z Motor1. Obě verze pohonných jednotek by měly být na trhu několik let společně, než automobilka spalovací verzi vyřadí z nabídky.